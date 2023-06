Portugalsko schválilo posouzení vlivu na životní prostředí pro lithiový důl

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Portugalské úřady schválily posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro lithiový důl v Barrosu. Podle agentury Reuters to uvedla britská společnost Savannah Resources, která za projektem stojí a která toto rozhodnutí označila za přelomové. Pokud by se povrchový důl asi 145 kilometrů severovýchodně od města Porto otevřel, stal by se největším lithiovým dolem v západní Evropě.

Společnost Savannah se sídlem v Londýně získala předběžný souhlas pro EIA od portugalského regulačního úřadu pro životní prostředí APA v roce 2021. Musela ale provést změny, které úřad požadoval. Projekt mu znovu předložila začátkem tohoto roku.

APA vydala dobrozdání, kterému se říká DIA. Pozitivní DIA umožňuje společnosti postoupit do dalších fází procesu, včetně zveřejnění nové studie rozsahu a posouzení sociálního dopadu.

APA uvedla, že projekt musí také zahrnovat "sociálně-ekonomický kompenzační balíček", jako jsou licenční poplatky obci, kde má být důl umístěn. Barroso je místo významné z hlediska světového zemědělského dědictví. Je jednou z mnoha oblastí bohatých na lithium v severním Portugalsku. Savannah už v hornatém regionu těží živec, křemen a pegmatit.

Portugalsko je největším evropským producentem lithia. Místní těžaři ale surovinu prodávají téměř výhradně keramickému průmyslu a teprve nyní se připravují na produkci lithia vyšší třídy, které se používá v elektromobilech a k napájení elektronických zařízení. Lithiové projekty v Portugalsku čelí silnému odporu ekologů a místních komunit, které požadují přísnější regulaci a větší transparentnost.

Společnost Savannah Resources očekává, že dokončení zbývajících kroků environmentálního licenčního procesu potrvá devět až 12 měsíců. Doufá, že konečnou ekologickou licenci obdrží v roce 2024.

Lithium plánuje těžit i Česká republika. Jeho ložisko u Cínovce je největší v Evropě.

reklama