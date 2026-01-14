https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/povodi-ohre-chce-na-chomutovsku-vratit-bilinu-do-koryta-vznikl-by-novy-revir
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Povodí Ohře chce na Chomutovsku vrátit Bílinu do koryta, vznikl by nový revír

14.1.2026 10:09 | VYSOKÁ PEC (ČTK)
Zdroj | Povodí Ohře
Povodí Ohře plánuje u Vysoké Pece na Chomutovsku převést řeku Bílinu z potrubí do přírodě blízkého otevřeného koryta. Odhadované náklady jsou 190 milionů korun. Rybáři se těší na otevření nového říčního revíru. První organismy a živočichové se začnou v řece vyskytovat v prvních třech letech. ČTK o tom informovala mluvčí státního podniku Dana Zikešová.
 
V plánu je převedení 4,7 kilometru dlouhého úseku mezi Mostem a Jirkovem na Chomutovsku v Ervěnickém koridoru. Tok byl převedený do potrubí v 80. letech minulého století i s ohledem na důlní činnost v jeho okolí. Potrubí je teď na konci své životnosti.

Povodní plánuje vrátit tok do přírodě blízkého stavu, tedy i s meandry a tůněmi, včetně opatření pro migrační prostupnost toku nejen pro ryby, ale i další živočichy. "V budoucnu se z nového úseku vodního toku může stát rybářský revír stejně jako v jiných lokalitách. Do prvních třech let po zprovoznění očekáváme, že se v řece budou vyskytovat první vodní živočichové a rostliny," uvedla Zikešová. Návrat života do řeky by měla sledovat Agentura ochrany přírody a krajiny.

"To nejzásadnější je to, že vyndáme řeku z trubek a pustíme ji do krajiny," uvedl ředitel státního podniku Jan Svejkovský. Při stavbě podnik využije náhradní koryto, kam Bílinu dočasně přeloží, než bude stavba hotová. Až se voda dostane do nově vytvořeného koryta, prostor začnou obydlovat nejjednodušší organismy, postupně se přidají větší živočichové, jako například korýši, a nakonec ryby.

Práce by měly být zahájeny v první polovině tohoto roku. Část nákladů by měla pokrýt dotace z operačního programu Spravedlivá transformace. Povodí na dotaci ještě čeká.

Pražská EVVOluce

