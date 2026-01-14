Povodí Ohře chce na Chomutovsku vrátit Bílinu do koryta, vznikl by nový revír
Povodní plánuje vrátit tok do přírodě blízkého stavu, tedy i s meandry a tůněmi, včetně opatření pro migrační prostupnost toku nejen pro ryby, ale i další živočichy. "V budoucnu se z nového úseku vodního toku může stát rybářský revír stejně jako v jiných lokalitách. Do prvních třech let po zprovoznění očekáváme, že se v řece budou vyskytovat první vodní živočichové a rostliny," uvedla Zikešová. Návrat života do řeky by měla sledovat Agentura ochrany přírody a krajiny.
"To nejzásadnější je to, že vyndáme řeku z trubek a pustíme ji do krajiny," uvedl ředitel státního podniku Jan Svejkovský. Při stavbě podnik využije náhradní koryto, kam Bílinu dočasně přeloží, než bude stavba hotová. Až se voda dostane do nově vytvořeného koryta, prostor začnou obydlovat nejjednodušší organismy, postupně se přidají větší živočichové, jako například korýši, a nakonec ryby.
Práce by měly být zahájeny v první polovině tohoto roku. Část nákladů by měla pokrýt dotace z operačního programu Spravedlivá transformace. Povodí na dotaci ještě čeká.
