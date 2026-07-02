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Povodí Vltavy vybuduje středisko ve Strakonicích, hledá zhotovitele

2.7.2026 11:22 | STRAKONICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Foto | Jakub Medek / Povodí Labe
Státní podnik Povodí Vltavy vybuduje středisko ve Strakonicích. Návrh budovy vzešel v roce 2023 z architektonické soutěže. Stavbu za zhruba 96 milionů korun bez DPH plánuje firma zahájit na podzim letošního roku. Nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele, informovala mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
 
Nové provozní středisko zlepší zázemí pro zaměstnance i správu vodních toků v regionu. "Od začátku jsme chtěli moderní, úsporný a architektonicky kvalitní objekt, který bude respektovat okolní prostředí a zároveň nabídne dlouhodobě udržitelné řešení,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Budova, kterou navrhli architekti Kristýna Shromáždilová a Lukáše Fišer z Brna, bude mít tři nadzemní podlaží. Zděnou a železobetonovou část doplní dřevěná konstrukce v nejvyšším patře. Součástí projektu je také zelená střecha a úprava okolního areálu včetně zpevněných ploch.

Povodí Vltavy využije při výběrovém řízení metodu hodnocení nabídek Best Value Approach (BVA). Tato metoda nezohledňuje pouze nejnižší cenu, ale také kvalitu, zkušenosti a odbornost dodavatele. Podrobné informace budou v zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v první polovině července na webových stránkách.

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