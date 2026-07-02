Povodí Vltavy vybuduje středisko ve Strakonicích, hledá zhotovitele
2.7.2026 11:22 | STRAKONICE (ČTK)
Budova, kterou navrhli architekti Kristýna Shromáždilová a Lukáše Fišer z Brna, bude mít tři nadzemní podlaží. Zděnou a železobetonovou část doplní dřevěná konstrukce v nejvyšším patře. Součástí projektu je také zelená střecha a úprava okolního areálu včetně zpevněných ploch.
Povodí Vltavy využije při výběrovém řízení metodu hodnocení nabídek Best Value Approach (BVA). Tato metoda nezohledňuje pouze nejnižší cenu, ale také kvalitu, zkušenosti a odbornost dodavatele. Podrobné informace budou v zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v první polovině července na webových stránkách.
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