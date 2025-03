Požár na tankeru, do kterého v pondělí narazila nákladní loď, je uhašen

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Požár na tankeru Stena Immaculate, do kterého v pondělí narazila u britských břehů nákladní loď, se podařilo uhasit. Dnes to podle agentury Reuters oznámila švédská společnost Stena Bulk. Ta rovněž uvedla, že 23člennou posádku tankeru plujícího pod americkou vlajkou tvořili Američané."Už nehoří," sdělil majitel tankeru. Poznamenal, že o jasněji o možnostech odvlečení tankeru do přístavu bude v nadcházejících 24 či 48 hodinách.

Tanker Stena Immaculate přepravující letecké palivo pro americké námořnictvo v pondělí dopoledne kotvil nedaleko břehů východoanglického hrabství East Yorkshire, když do něj narazila kontejnerová loď Solong plující pod portugalskou vlajkou. Po nehodě začala obě plavidla hořet, což vyvolalo masivní záchrannou akci. Na břeh se podařilo dostat 36 členů posádky obou lodí, jeden z námořníků z kontejnerové lodi je však nezvěstný a podle britských činitelů patrně zemřel.

Úřady se obávaly, že výrazně poškozená plavidla by se mohla potopit, ale podle úterního vyjádření odborníků jejich bezprostřední zkáza nehrozí.

Úřady i nevládní organizace se obávají možných dopadů úniku paliva z tankeru do Severního moře. Ekologická organizace Greenpeace uvedla, že letecké palivo, které se dostalo do vody v oblasti, kde se rozmnožují sviňuchy, je pro ryby a další mořské živočichy toxické. Podle majitele plavidla zůstala většina paliva na palubě a z nádrží neuniká.

Britští vyšetřovatelé v úterý oznámili, že kvůli srážce zadrželi a obvinili ruského kapitána Solongu, který je podezřelý z usmrcení z nedbalosti.

