Praha 1 nainstalovala do parků ptačí budky, mají zlepšit hnízdění ptáků ve městě
Podle městské části má projekt širší přesah než jen ochranu ptactva. Má přispět k tomu, aby si lidé více uvědomovali význam přírody i v centru velkoměsta. Praha 1 proto plánuje zapojit do budoucna veřejnost, včetně dětí, například do výroby a instalace dalších ptačích budek. Ornitologové i radnice zároveň apelují na obyvatele, aby ptákům během hnízdní sezony dopřáli klid.
V pražských parcích se podle ornitologů vyskytuje poměrně pestrá škála ptačích druhů. Mezi pozorované druhy patří například žluna zelená, králíček obecný, různé druhy sýkorek, mlynařík dlouhoocasý, budníček menší nebo dlask tlustozobý. Lidé mohou spatřit i káně lesní nebo puštíka obecného.
Mnoho ptačích druhů hnízdí v dutinách stromů, přičemž někteří ptáci jako například datel, strakapoud nebo žluna si je dělají sami. Většina dalších druhů je ale odkázána na již existující dutiny, buď vyhnilé, nebo vytesané jiným ptákem. Vzhledem k tomu, že staré a dutinové stromy z krajiny postupně mizí, ubývá i přirozených hnízdních možností pro tyto druhy. Nedostatek dutin tak lze částečně nahradit právě vyvěšováním ptačích budek.
