reklama
reklama
Praha 1 nainstalovala do parků ptačí budky, mají zlepšit hnízdění ptáků ve městě

26.4.2026 19:27 | PRAHA (ČTK)
Foto | hedera.baltica / Flickr
Praha 1 nechala v parcích a na dalších místech v centru města nainstalovat 31 ptačích budek, které mají podpořit hnízdění ptáků. Projekt vznikl ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (ČSO) a vedle zlepšení podmínek pro sýkorky, špačky, kavky a další druhy volně žijících ptáků má přispět k většímu povědomí obyvatel o přírodě. Budky jsou umístěny například v parku Kampa, ve Františkánské zahradě nebo na Střeleckém ostrově, informovala Praha 1.
 
Nainstalované budky jsou vyrobeny z dřevocementu, který má podle odborníků dlouhou životnost a je odolný vůči povětrnostním vlivům i predátorům. Na jejich pravidelné údržbě se budou podílet pracovníci z ČSO.

Podle městské části má projekt širší přesah než jen ochranu ptactva. Má přispět k tomu, aby si lidé více uvědomovali význam přírody i v centru velkoměsta. Praha 1 proto plánuje zapojit do budoucna veřejnost, včetně dětí, například do výroby a instalace dalších ptačích budek. Ornitologové i radnice zároveň apelují na obyvatele, aby ptákům během hnízdní sezony dopřáli klid.

V pražských parcích se podle ornitologů vyskytuje poměrně pestrá škála ptačích druhů. Mezi pozorované druhy patří například žluna zelená, králíček obecný, různé druhy sýkorek, mlynařík dlouhoocasý, budníček menší nebo dlask tlustozobý. Lidé mohou spatřit i káně lesní nebo puštíka obecného.

Mnoho ptačích druhů hnízdí v dutinách stromů, přičemž někteří ptáci jako například datel, strakapoud nebo žluna si je dělají sami. Většina dalších druhů je ale odkázána na již existující dutiny, buď vyhnilé, nebo vytesané jiným ptákem. Vzhledem k tomu, že staré a dutinové stromy z krajiny postupně mizí, ubývá i přirozených hnízdních možností pro tyto druhy. Nedostatek dutin tak lze částečně nahradit právě vyvěšováním ptačích budek.

reklama
 
reklama


reklama
