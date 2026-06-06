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Jak hnízdí ptáci šoupálci?

6.6.2026 04:57 | PRAHA (Ekolist.cz) | Šárka Nováková
Foto | E. Gombala / Zoo Ostrava
V přírodním areálu Zoo Ostrava se vyskytují oba druhy našich šoupálků – dlouhoprstý i krátkoprstý. Hojnější je určitě šoupálek dlouhoprstý. Oba druhy se podle vzhledu určují nesnadno, jistější je rozlišení podle hlasových projevů. Zajímavý je jejich způsob pohybu po kmenech stromů i sběr potravy velmi tenkým zobákem. Neméně zajímavé je robněž hnízdění šoupálků.
 
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) i šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) se v areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava nejen vyskytují, ale oba druhy zde také hnízdí.

Krmení mláďat šoupálka dlouhoprstého
Krmení mláďat šoupálka dlouhoprstého
Foto | E. Gombala / Zoo Ostrava

Zajímavým a pro ně typickým způsobem se pohybují po stromech, kde hledají potravu: na rozdíl od známějšího brhlíka lesního (Sitta europaea) nešplhají šoupálci hlavou dolů (což je pro brhlíka naprosto typické), ale směřují svůj pohyb vždy odspoda nahoru. Pak přelétnou k dalšímu stromu a opět šplhají nahoru. Při tom sbírají z povrchu kmene a větví hmyz, ale díky svému mimořádně tenkému a zahnutému zobáku dosáhnou i do těsných škvír v kůře, odkud vybírají nepatrná hmyzí vajíčka.

Velmi zajímavá jsou však i místa, která si šoupálci vybírají pro stavbu svých hnízd. „Nikdy si nepostaví hnízdo mezi větvemi dřevin či bylin, jako je tomu u většiny našich pěvců. Stejně tak nikdy nezahnízdí v klasické dutině či budce s úzkými otvory. Je to proto, že by se do úzkých kulatých otvorů nedostal s dlouhými větvičkami, které tvoří základ jeho hnízda. Proto si šoupálek vybírá ke hnízdění nejrůznější škvíry – za odchlípnutou kůrou, v puklinách dřeva, mezi poleny naskládaného dřeva či jako např. v areálu Zoo Ostrava pod stříškou hmyzího hotelu, ve štěrbině klátového úlu nebo mezi prkny dřevěného skladu,“ popisuje ornitolog Otakar Závalský, který má v Zoo Ostrava na starosti biodiverzitní opatření.

Budka pro šoupálky
Budka pro šoupálky
Foto | E. Gombala / Zoo Ostrava

Šoupálci také rádi obsazují speciální budky – tzv. šoupálkovníky. „Ty musí splňovat několik požadavků: budky nesmějí mít zadní stěnu a škvíra mezi bočními stěnami a kmenem nesmí být příliš široká. Šoupálkům úplně postačí 2–2,5cm. Velikost hnízda šoupálci vždy přizpůsobí prostoru, který je jim nabídnut,“ dodává Otakar Závalský.

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foto - Nováková Šárka
Šárka Nováková
Autorka je tiskovou mluvčí Zoo Ostrava.
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