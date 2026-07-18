Světový den šimpanzů připomněl nutnost ochrany ohrožených lidoopů
Další hrozbu pro šimpanze představuje ztráta přirozeného prostředí, které člověk přeměňuje na zemědělskou půdu, využívá k těžbě surovin apod. V neposlední řadě jsou tito lidoopi ohrožováni i nemocemi, jako je ebola, ale i běžná lidská chřipka.
V boji proti pytlákům a nelegálnímu lovu šimpanzů pomáhají ochráncům přírody rozličné metody a technologie. Jednou z nich je možnost určení místa původu zachráněného šimpanze na základě analýzy DNA jeho neinvazivního vzorku, jako jsou například výkaly. Jak funguje geolokace místa původu?
„Přímo v terénu se neinvazivní vzorky (vlasy, trus, sliny…) zabavených lidoopů zpracují za účelem získání DNA. Následně se výsledky přiřadí k referenčním vzorkům od šimpanzů se známým původem v databázi. Díky této metodě lze snadno a rychle identifikovat místo, ze kterých byl daný jedinec upytlačen a rozpoznat tak místa kde k této nelegální činnosti v celé Africe dochází s velkou přesností,“ vysvětluje Jana Pluháčková, vedoucí zoologického oddělení I v Zoo Ostrava, která zároveň vede EAZA ex situ program pro šimpanze.
Na základě získaných údajů lze sestavit mapu s ohnisky, kde dochází k obchodování s lidoopy, a kde je potřeba zaměřit jejich ochranu ve volné přírodě.
Více se o projektu na https://apegenomicatlas.org/home/. Zde také najdete možnost, jak podpořit úsilí o ochranu šimpanzů ve volné přírodě, třeba právě u příležitosti Světového dne šimpanzů. Děkujeme!
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