https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/svetovy-den-simpanzu-pripomnel-nutnost-ochrany-ohrozenych-lidoopu
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Světový den šimpanzů připomněl nutnost ochrany ohrožených lidoopů

18.7.2026 03:52 | PRAHA (Ëkolist) | Šárka Nováková
Mládě šimpanze hornoguinejského
Mládě šimpanze hornoguinejského
Foto | Monika Vlčková / Zoo Ostrava
Každý rok jsou v Africe nelegálně odchyceny a obchodovány tisíce primátů, přičemž šimpanzi jsou nejobchodovanějším druhem afrických primátů vůbec. Nelegální obchod poháněný obchodem s domácími mazlíčky, lovem divokých zvířat a rozšiřujícími se činnost člověka představuje obrovskou hrozbu pro přežití tohoto již tak ohroženého druhu. Světový den šimpanzů, který připadá na 14. července, připomíná tuto neblahou skutečnost a apeluje na ochranu šimpanzů i dalších primátů. Měly by tomu napomoci i moderní technologie a výzkumné metody.
 
Šimpanzi v přírodě čelí dlouhodobě velkému ohrožení. Stále jsou pronásledováni pytláky, kteří chytají především mláďata pro ilegální obchod. Při jejich odchytu je často zabito několik dospělých členů tlupy, kteří mládě brání. Maso šimpanzů je považováno za delikatesu a nabízeno v restauracích. A to nejen v Africe, ale objevuje se dokonce v nabídce některých evropských restauracích.

Další hrozbu pro šimpanze představuje ztráta přirozeného prostředí, které člověk přeměňuje na zemědělskou půdu, využívá k těžbě surovin apod. V neposlední řadě jsou tito lidoopi ohrožováni i nemocemi, jako je ebola, ale i běžná lidská chřipka.

Šimpanzi hornoguinejští
Šimpanzi hornoguinejští
Foto | Monika Vlčková / Zoo Ostrava

V boji proti pytlákům a nelegálnímu lovu šimpanzů pomáhají ochráncům přírody rozličné metody a technologie. Jednou z nich je možnost určení místa původu zachráněného šimpanze na základě analýzy DNA jeho neinvazivního vzorku, jako jsou například výkaly. Jak funguje geolokace místa původu?

„Přímo v terénu se neinvazivní vzorky (vlasy, trus, sliny…) zabavených lidoopů zpracují za účelem získání DNA. Následně se výsledky přiřadí k referenčním vzorkům od šimpanzů se známým původem v databázi. Díky této metodě lze snadno a rychle identifikovat místo, ze kterých byl daný jedinec upytlačen a rozpoznat tak místa kde k této nelegální činnosti v celé Africe dochází s velkou přesností,“ vysvětluje Jana Pluháčková, vedoucí zoologického oddělení I v Zoo Ostrava, která zároveň vede EAZA ex situ program pro šimpanze.

Na základě získaných údajů lze sestavit mapu s ohnisky, kde dochází k obchodování s lidoopy, a kde je potřeba zaměřit jejich ochranu ve volné přírodě.

Více se o projektu na https://apegenomicatlas.org/home/. Zde také najdete možnost, jak podpořit úsilí o ochranu šimpanzů ve volné přírodě, třeba právě u příležitosti Světového dne šimpanzů. Děkujeme!

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foto - Nováková Šárka
Šárka Nováková
Autorka je tiskovou mluvčí Zoo Ostrava.
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