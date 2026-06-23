https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-bali-zmarili-pokus-o-nelegalni-prodej-21-chranenych-karet-obrovskych
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na Bali zmařili pokus o nelegální prodej 21 chráněných karet obrovských

23.6.2026 09:25 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jack / Flickr
Úřady na indonéském ostrově Bali minulý týden zmařily pokus o nelegální prodej 21 živých chráněných karet obrovských a zadržely jednoho podezřelého, kterému za to hrozí až 15 let vězení, informovala agentura AP.
 
Policisté zabavili zvířata při razii na pobřeží Pegametan na severu ostrova minulou středu poté, co místní nahlásili podezření na nelegální obchod se želvami. Při akci byl zadržen 67letý muž, který je podezřelý z přechovávání karet před jejich rozvozem ke kupcům. Vyšetřovatelům řekl, že želvy mu poslal jeho komplic a pocházely z vod u ostrova Madura v indonéské provincii Východní Jáva. Dodal, že je převzal na pláži, kde si je měl kvůli přeprodeji vyzvednout další muž.

Podezřelý byl obviněn na základě indonéských zákonů na ochranu volně žijících zvířat a v případě uznání viny mu hrozí až 15 let odnětí svobody a vysoké pokuty. Policie případ stále vyšetřuje a pátrá po dalších podezřelých.

Želvy v Indonésii chrání předpisy o ochraně přírody a rybolovu od roku 1990. Ministerské nařízení z roku 2018 dále upřesnilo ochranu šesti druhů mořských želv vyskytujících se v indonéských vodách a další vládní předpisy zakazují se zvířaty obchodovat.

Nelegální sběr želvích vajec místními komunitami a organizovanými zločineckými gangy je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) klíčovým faktorem globální krize, kvůli které se šest ze sedmi druhů mořských želv dostalo do kategorie ohrožených druhů. Studie amerických vědců z roku 2022 odhaduje, že mezi lety 1990 až 2020 bylo zabito přes 1,1 milionu mořských želv, a to především kvůli poptávce po mase, domnělým afrodiziakálním účinkům a použití při rituálech. Kareta obrovská tvořila 56 procent ze všech těchto želv.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny Foto: Celní správa ČR Celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny, muž se ji snažil prodat Slonovina. Foto: Stahlkocher Wikimedia Commons AFP: Thajská policie zabavila čtvrt tuny pašované slonoviny, zadržela devět lidí Varan komodský Foto: FurLined Flickr Indonéské úřady zadržely šest osob kvůli pašování varanů komodských do Thajska

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist