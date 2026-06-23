Na Bali zmařili pokus o nelegální prodej 21 chráněných karet obrovských
Podezřelý byl obviněn na základě indonéských zákonů na ochranu volně žijících zvířat a v případě uznání viny mu hrozí až 15 let odnětí svobody a vysoké pokuty. Policie případ stále vyšetřuje a pátrá po dalších podezřelých.
Želvy v Indonésii chrání předpisy o ochraně přírody a rybolovu od roku 1990. Ministerské nařízení z roku 2018 dále upřesnilo ochranu šesti druhů mořských želv vyskytujících se v indonéských vodách a další vládní předpisy zakazují se zvířaty obchodovat.
Nelegální sběr želvích vajec místními komunitami a organizovanými zločineckými gangy je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) klíčovým faktorem globální krize, kvůli které se šest ze sedmi druhů mořských želv dostalo do kategorie ohrožených druhů. Studie amerických vědců z roku 2022 odhaduje, že mezi lety 1990 až 2020 bylo zabito přes 1,1 milionu mořských želv, a to především kvůli poptávce po mase, domnělým afrodiziakálním účinkům a použití při rituálech. Kareta obrovská tvořila 56 procent ze všech těchto želv.
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