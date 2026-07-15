Nový report WWF odhaluje pytláctví na jeseterech v Evropě. Zabaveno bylo přes 6,5 tun ryb a jejich masa
„Nelegální lov a obchod představují i nadále jednu z největších hrozeb pro návrat jeseterů do evropských řek. Každý ulovený jedinec znamená ztrátu pro populace, které se pohybují na samotné hranici vyhubení. Pokud chceme, aby tyto ikonické ryby přežily, je nezbytné posilovat kontrolu, vyšetřování i mezinárodní spolupráci,“ říká vedoucí mezinárodního projektu WWF pro ochranu jeseterů Beate Striebel.
Během deseti let zaznamenaly úřady 509 potvrzených případů trestné činnosti související s jesetery nebo zakázanými rybářskými nástroji. Nejvíce případů připadlo na Rumunsko (235), následované Bulharskem (175) a Ukrajinou (99). WWF však upozorňuje, že počet odhalených případů neodráží skutečný rozsah pytláctví, ale spíše možnosti jednotlivých států nelegální činnost odhalovat.
Zpráva potvrzuje, že pytláctví nadále ohrožuje všechny čtyři původní druhy dunajských jeseterů - jesetera malého, jesetera hvězdnatého, jesetera ruského i vyzu velkou. Mezi zabavenými rybami byli i více než dvoumetroví jedinci vyzy velké o hmotnosti až 200 kilogramů.
Jedním z nejvýraznějších zjištění je situace v Bulharsku, kde úřady za deset let zabavily 1 250 zakázaných dlouhých lovných šňůr. Tyto šňůry měřily dohromady více než 45 kilometrů a obsahovaly přibližně 54 000 velkých háků, které ryby nezachytávají za tlamu, ale doslova je trhají za tělo. Přesto bylo v Bulharsku za stejné období oficiálně zabaveno pouze 25 jeseterů. Podle WWF tento nepoměr neznamená nízkou míru pytláctví, ale ukazuje na potřebu zlepšit monitoring a vyhodnocování nelegálních aktivit.
Návrat jeseterů závisí i na obnově řek
Jeseteři patří mezi nejstarší dosud žijící skupiny ryb na světě. Na Zemi se objevili už před více než 200 miliony let, tedy ještě v době dinosaurů. Dnes jsou však považováni za nejohroženější skupinu obratlovců na světě.
WWF proto kromě boje proti pytláctví podporuje také obnovu jejich přirozeného prostředí a návrat do evropských řek. V České republice letos WWF ve spolupráci s partnery vypustilo do řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví tři tisíce mladých jeseterů malých, kteří se vylíhli přímo v řece ve speciálních inkubačních schránkách.
„Nestačí jesetery jen vracet do řek. Aby se jejich populace skutečně obnovily, potřebují zdravé řeky, migračně prostupné toky a důslednou ochranu před pytláctvím. Ochrana těchto ryb je mezinárodní úkol, protože Dunaj a jehopřítoky propojují velkou část Evropy včetně České republiky,“ říká expertka na sladkovodní ekosystémy a jejich obnovu Klára Dušková z WWF Česko.
WWF proto vyzývá k posílení přeshraniční spolupráce mezi státy, lepší výměně informací mezi kontrolními orgány, důslednějšímu vyšetřování trestné činnosti proti přírodě a pokračující ochraně posledních divokých populací jeseterů dříve, než budou jejich ztráty nevratné.
Hlavní zjištění zprávy
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• zasaženo zdokumentovanou trestnou činností bylo v letech 2016-2025 nejméně 3 366 jeseterů,
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• úřady zabavily více než 6,5 tuny nelegálně ulovených jeseterů,
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• zabaveno bylo také nejméně 263 kilogramů nelegálního kaviáru,
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• zaznamenáno bylo 509 potvrzených případů pytláctví a nelegálního obchodu,
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• v Bulharsku bylo zabaveno přes 45 kilometrů zakázaných lovných šňůr s přibližně 54 000 háky.
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