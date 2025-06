Lukáš Hrábek: Greenpeace se snaží zabránit zbytečnému kácení podél potůčků v bučinách v Krušných horách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad Ústeckého kraje v minulých týdnech povolil státnímu podniku Lesy ČR kácení stromů podél velké části potoků v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a v samostatném řízení pak i kácení podél potoků v Přírodní památce Pekelské údolí. Organizace Greenpeace se proti těmto povolením odvolala, protože podle názoru odborníků je takové kácení zbytečné a může mít negativní dopady na chráněnou přírodu. Odvolalo se také město Litvínov, pod které velká část dotčeného území spadá.Podle Greenpeace by se Lesy ČR měly místo kácení kolem vodních toků věnovat vyhlašování bezzásahových zón, jejichž vznik slíbily již před dvěma lety.

Lesy ČR odůvodnily své žádosti o kácení obavou z přehrazení potoků padlými stromy, což by podle jejich žádosti mohlo vést k povodním. Žádaly proto o povolení k pokácení všech stromů, u kterých by mohlo dojít k pádu, nebo které by překážely lesní technice ve vzdálenosti 50 metrů od toku na obě strany. Krajský úřad kácení povolil v šířce 8 metrů od významných vodních toků a 6 metrů od drobných toků.

Greenpeace se proti povolení kácení odvolalo, protože podle vědeckých výzkumů pobřežní vegetace a přítomnost dřeva v horních částech toků zpravidla nepředstavuje z hlediska povodní zvýšené riziko. Jejich odstraňování může povodně naopak zhoršit.

Přítomnost dřeva i přímo ve vodním toku v zásadě zpomaluje rychlost odtoku, přispívá k zadržení vody v krajině. Zpomaluje tedy povodňovou vlnu a snižuje její kulminační průtok. Ani vyvrácené stromy rostoucí v okolí takových vodních toků, jako jsou vodní toky v Krušných horách, nebývají odnášeny proudem dále po toku, protože jejich délka obvykle výrazně přesahuje šířku samotného koryta.

Dále Greenpeace poukazuje na fakt, že kácení bylo povoleno podél všech toků bez jakékoli další specifikace, kterých toků a jakých stromů by se mělo týkat. Není specifikován ani objem těžby. Vzhledem k vágně popsanému rozsahu těžby, která by mohla zahrnovat i desítky toků, s nejasně specifikovaným typem stromů, kterých by se měla týkat, se Greenpeace obává rozsáhlého a bezdůvodného kácení, které by mohlo vést až ke vzniku holin.

Lesy ČR vedou mnoho řízení, ve kterých se dožadují kácení na různých místech v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Žádosti o kácení podél vodních toků jsou poměrně nový pokus, jak se firma snaží získat povolení ke kácení, ovšem způsob, jakým Lesy ČR žádosti odůvodňují, je z odborného hlediska nesmyslný a podle nás je účelový. Místní horské potůčky ani při tisícileté vodě nebudou mít sílu na to, aby stromy odnesly někam, kde by mohly teoreticky napáchat nějakou škodu. Místo řešení fiktivních povodňových hrozeb by se Lesy ČR měly spíše zaměřit na to, aby dotáhly slib na vytvoření alespoň 1250 hektarů bezzásahových území, protože zatím vyhlásily jen necelých 19 hektarů.

Seznam doporučené literatury na téma dřevní hmoty ve vodních tocích:

Kožený P., Simon O.: Mrtvé dřevo ve vodních tocích – čas změnit zákony?, in: Výzkum v ochraně přírody – Sborník z I. konference ochrany přírody v ČR, Přírody č. 27, Praha 2010

Máčka Z. a kol.: Říční dřevo ve vodních tocích ČR, Masarykova univerzita, Brno 2011

Publikace expertů Ministerstva životního prostředí: Význam a management dřevní hmoty v tocích - Příručka pro monitoring, management a využití dřevní hmoty ve vodních tocích.



reklama