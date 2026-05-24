Mladý orlosup bradatý na potulce doletěl z Bulharska až k Ostravě – místu, kde se vylíhnul
Na stejném místě byl před rokem vypuštěn jiný ostravský orlosup jako vůbec první orlosup v bulharských horách po 50 letech. „Je nepříbuzný k samici, takže by se mohl stát jejím partnerem. Ale to je otázka ještě několika let, než orlosupi dospějí a začnou hledat partnera. Do té doby se ani nemusejí potkat. V době, kdy jsme putovali na Balkán s potenciální partnerkou, vydal se mladý orlosup na objevné potulky nad evropskými horami. Postupně zamířil z Bulharska přes Chorvatsko a letěl stále na sever. V minulých dnech pobýval nad slovenskými Tatrami mezi Lomnickým a Gerlachovským štítem. Dnes byl dokonce lokalizován asi 30 km od Ostravy,“ popisuje zajímavou náhodu Petr Vrána, vedoucí zoologického oddělení II.
Mladí orlosupi přibližně od druhého roku věku podnikají často dlouhé průzkumné lety napříč kontinentem. Hledají vhodnou lokalitu a později i partnerku nebo partnera pro usazení. Dospívají kolem osmého roku věku, kdy také poprvé zahnízdí. Potulky mladých orlosupů nejsou nic neobvyklého. Podobně tak křížem krážem létal na Evropou samec vylíhnutý v Ostravě v roce 2014 a v témže roce vysazený v oblasti Grands Causses v Centrálním masivu ve Francii. Tenkrát nalétal tisíce kilometrů. V roce 2020 se v pořádku vrátil na místo vypuštění.
Z Ostravy byl vypraven ještě jeden mladý orlosup – samec, který společně s dalším orlosupem odchovaným ve specializované stanici v rakouském Haringsee zamířil do Francie. „Máme potvrzeno od francouzských kolegů, že oba ptáci dorazili v pořádku a v nejbližších dnech budou vysazeni v Grands Causses. Třetí mládě vylíhnuté v Ostravě bylo odchováno pěstounským párem orlosupů v liberecké zoo a bude v nejbližší době také ve společnosti orlosupa ze stanice v Haringsee vypuštěno ve Španělsku,“ dodává Petr Vrána.
Projekt návratu orlosupů bradatých do evropských hor je jedním z nejúspěšnějších projektů mezinárodní spolupráce v ochraně přírody. Naplňuje hlavní cíl moderních zoologických zahrad: přispět k zachování biologické rozmanitosti. Zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Za projektem stojí více než padesátileté úsilí a spolupráce specializovaných chovatelských stanic, zoologických zahrad, terénních pracovníků a ochranářů po celé Evropě.
