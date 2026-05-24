Mladý orlosup bradatý na potulce doletěl z Bulharska až k Ostravě – místu, kde se vylíhnul

24.5.2026 05:05 | PRAHA (Ekolist.cz) | Šárka Nováková
Mladí orlosupi přibližně od druhého roku věku podnikají často dlouhé průzkumné lety napříč kontinentem.
Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava
Zajímavé náhody se dějí i v případě ochranářských programů. V polovině května vyrazili pracovníci Zoo Ostrava do Bulharska, aby místním ochranářům předali k vysazení do tamních hor mladou samici orlosupa bradatého. Mladý samec, který byl na stejném místě vysazen v loňském roce se v mezidobí vydal na potulku po Evropě. Právě v době, kdy ostravští zoologové mířili na Balkán, byl díky GPS lokátoru zaznamenán mladý samec nad Tatrami a dnes dokonce necelých 30 km od Ostravy. Navíc na Den ohrožených druhů. Jak symbolické…
 
Výprava z Ostravy, která se vydala s mladou samicí orlosupa bradatého na cestu v úterý 12. května, v pořádku dorazila na místo vypuštění v bulharských horách, kde probíhají intenzivní přípravy na vysazení celkem dvou orlosupů. Ptáci se kroužkují, dostanou GPS lokátor a v nejbližších dnech se umístí do připravených hnízdních plošin. Orlosupi bradatí se vysazují v době, kdy ještě neumějí létat, aby si předem na hnízdě vštípili okolní krajinu jako rodné místo a jakmile dospějí, aby zde ideálně i zahnízdili.

Na stejném místě byl před rokem vypuštěn jiný ostravský orlosup jako vůbec první orlosup v bulharských horách po 50 letech. „Je nepříbuzný k samici, takže by se mohl stát jejím partnerem. Ale to je otázka ještě několika let, než orlosupi dospějí a začnou hledat partnera. Do té doby se ani nemusejí potkat. V době, kdy jsme putovali na Balkán s potenciální partnerkou, vydal se mladý orlosup na objevné potulky nad evropskými horami. Postupně zamířil z Bulharska přes Chorvatsko a letěl stále na sever. V minulých dnech pobýval nad slovenskými Tatrami mezi Lomnickým a Gerlachovským štítem. Dnes byl dokonce lokalizován asi 30 km od Ostravy,“ popisuje zajímavou náhodu Petr Vrána, vedoucí zoologického oddělení II.

Mladí orlosupi přibližně od druhého roku věku podnikají často dlouhé průzkumné lety napříč kontinentem. Hledají vhodnou lokalitu a později i partnerku nebo partnera pro usazení. Dospívají kolem osmého roku věku, kdy také poprvé zahnízdí. Potulky mladých orlosupů nejsou nic neobvyklého. Podobně tak křížem krážem létal na Evropou samec vylíhnutý v Ostravě v roce 2014 a v témže roce vysazený v oblasti Grands Causses v Centrálním masivu ve Francii. Tenkrát nalétal tisíce kilometrů. V roce 2020 se v pořádku vrátil na místo vypuštění.

Z Ostravy byl vypraven ještě jeden mladý orlosup – samec, který společně s dalším orlosupem odchovaným ve specializované stanici v rakouském Haringsee zamířil do Francie. „Máme potvrzeno od francouzských kolegů, že oba ptáci dorazili v pořádku a v nejbližších dnech budou vysazeni v Grands Causses. Třetí mládě vylíhnuté v Ostravě bylo odchováno pěstounským párem orlosupů v liberecké zoo a bude v nejbližší době také ve společnosti orlosupa ze stanice v Haringsee vypuštěno ve Španělsku,“ dodává Petr Vrána.

Projekt návratu orlosupů bradatých do evropských hor je jedním z nejúspěšnějších projektů mezinárodní spolupráce v ochraně přírody. Naplňuje hlavní cíl moderních zoologických zahrad: přispět k zachování biologické rozmanitosti. Zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Za projektem stojí více než padesátileté úsilí a spolupráce specializovaných chovatelských stanic, zoologických zahrad, terénních pracovníků a ochranářů po celé Evropě.

foto - Nováková Šárka
Šárka Nováková
Autorka je tiskovou mluvčí Zoo Ostrava.
Karel Zvářal

24.5.2026 06:08
Vědci zjistili, že ptáci se navracejí do míst svého rodiště... Bingo! I to je jedna z cest, jak tohoto ikonického kostižrouta usadit v Česku, resp u sousedů s velehorami. Ptáci si snadno uloží na disk souřadnice rozlétavací voliery jako svého domova, kam směřuje jeden z jejich mladických vandrů. Doufám si, že se jim také podaří vytvořit pár u nás často odchovávaných orlosupů.
