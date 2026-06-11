Speciální dům pro vlaštovky nahradil v Havlíčkově Brodě zbouranou budovu, v níž dříve hnízdily | Obrazem
Vlaštovky dříve běžně hnízdily ve stájích a chlévech, se zánikem drobných zemědělských objektů většina jejich hnízdišť zanikla. Ve městech jsou podmínky pro vlaštovky mimořádně obtížné. Pokoušejí se ke hnízdění využívat například haly obchodních center nebo prostory společných garáží, ale to se většinou nesetkává s pochopením vlastníků a provozovatelů.
Vlaštovky jsou navíc při umísťování svých hnízd velmi konzervativní, vytrvale se vracejí na místa, kde v minulém roce vyhnízdily a nové lokality obsazují jen obtížně. I proto nebylo jisté, zda vlaštovky nově nabídnuté obydlí najdou a obsadí.
„Pro vlaštovky je ve městě zásadním problémem také nedostatek bláta, které nutně potřebují ke stavbě hnízd. Proto jsme vedle nového domu vytvořili umělou kaluž, kam jsme každý den doplňovali vodu. I proto vlaštovky zvládly postavit nové hnízdo za pouhých pět dnů,“ říká Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„Od poloviny dubna jsme vlaštovky lákali do nového domu nahrávkou jejich zpěvu. Trvalo to celý měsíc, než vlaštovky dům objevily. Nejprve jsme na fotopasti zaznamenali vlétnutí jednoho samce, který se ale po několika dnech vrátil i se samičkou. Dům pak začaly navštěvovat i další vlaštovky. Věřím, že si na nové místo zvyknou,“ doplňuje.
Pozemek pro stavbu vlaštovčího domu poskytlo město Havlíčkův Brod. „Jsme velmi rádi, že jsme mohli touto formou přispět k ochraně a podpoře vlaštovek v našem městě,“ říká starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal.
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Modernizace staveb představuje ve městech často velký problém pro ptáky, kteří je využívají k hnízdění. Ne vždy je možné zajistit, aby ptáci mohli stavbu využívat i po rekonstrukci. V takových případech může pomoci vybudování náhradních hnízdišť. „Pokud vím, jde o první dům pro vlaštovky v České republice. Proto jsme návrh od počátku konzultovali s odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Víme, že se rozsáhlá bytová výstavba na ploše původního zemědělského areálu dotýká místní přírody, jsme proto rádi, že se podařilo zajistit vlaštovkám nové místo pro hnízdění,“ řekl investor developerského projektu Adam Hlaváč.
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