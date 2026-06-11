https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/specialni-dum-pro-vlastovky-nahradil-v-havlickove-brode-zbouranou-budovu-v-niz-drive-hnizdily
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Speciální dům pro vlaštovky nahradil v Havlíčkově Brodě zbouranou budovu, v níž dříve hnízdily | Obrazem

11.6.2026 06:03 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Vlaštovky jsou při umísťování svých hnízd velmi konzervativní, vytrvale se vracejí na místa, kde v minulém roce vyhnízdily a nové lokality obsazují jen obtížně.
Vlaštovky jsou při umísťování svých hnízd velmi konzervativní, vytrvale se vracejí na místa, kde v minulém roce vyhnízdily a nové lokality obsazují jen obtížně.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Při rozsáhlém developerském projektu pod Rozkošskou ulicí v Havlíkově Brodě byla zbourána nevyužívaná hospodářská budova, kterou obývalo několik párů vlaštovek. Na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byla investorovi uložena povinnost kompenzačního opatření, které spočívalo ve vybudování náhradního hnízdiště. V polovině května vlaštovky nový „vlaštovčí dům“ objevily, v současné době již sedí na snůšce.
 
Nový dům je dřevostavba asi 200 metrů od původní hospodářské budovy s půdorysem cca 7 x 4 m a výškou cca 5 metrů. Je důkladně zabezpečen proti vniknutí predátorů, v tomto případě především koček a kun, ale i kavek. Přízemní část je určená pro hnízdění vlaštovek, půda a opláštění budovy se využily pro vytvoření úkrytů pro netopýry. I pro ně bylo totiž nutné zajistit náhradu. Je jen otázkou času, kdy nové prostory objeví.

Dům pro vlaštovky v Havlíčkově Brodě
Dům pro vlaštovky v Havlíčkově Brodě
Foto | Václav Hlaváč / AOPK ČR

Vlaštovky dříve běžně hnízdily ve stájích a chlévech, se zánikem drobných zemědělských objektů většina jejich hnízdišť zanikla. Ve městech jsou podmínky pro vlaštovky mimořádně obtížné. Pokoušejí se ke hnízdění využívat například haly obchodních center nebo prostory společných garáží, ale to se většinou nesetkává s pochopením vlastníků a provozovatelů.

Vlaštovky jsou navíc při umísťování svých hnízd velmi konzervativní, vytrvale se vracejí na místa, kde v minulém roce vyhnízdily a nové lokality obsazují jen obtížně. I proto nebylo jisté, zda vlaštovky nově nabídnuté obydlí najdou a obsadí.

Foto | Václav Hlaváč / AOPK ČR

„Pro vlaštovky je ve městě zásadním problémem také nedostatek bláta, které nutně potřebují ke stavbě hnízd. Proto jsme vedle nového domu vytvořili umělou kaluž, kam jsme každý den doplňovali vodu. I proto vlaštovky zvládly postavit nové hnízdo za pouhých pět dnů,“ říká Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Od poloviny dubna jsme vlaštovky lákali do nového domu nahrávkou jejich zpěvu. Trvalo to celý měsíc, než vlaštovky dům objevily. Nejprve jsme na fotopasti zaznamenali vlétnutí jednoho samce, který se ale po několika dnech vrátil i se samičkou. Dům pak začaly navštěvovat i další vlaštovky. Věřím, že si na nové místo zvyknou,“ doplňuje.

Foto | Václav Hlaváč / AOPK ČR

Pozemek pro stavbu vlaštovčího domu poskytlo město Havlíčkův Brod. „Jsme velmi rádi, že jsme mohli touto formou přispět k ochraně a podpoře vlaštovek v našem městě,“ říká starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal.

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Modernizace staveb představuje ve městech často velký problém pro ptáky, kteří je využívají k hnízdění. Ne vždy je možné zajistit, aby ptáci mohli stavbu využívat i po rekonstrukci. V takových případech může pomoci vybudování náhradních hnízdišť. „Pokud vím, jde o první dům pro vlaštovky v České republice. Proto jsme návrh od počátku konzultovali s odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Víme, že se rozsáhlá bytová výstavba na ploše původního zemědělského areálu dotýká místní přírody, jsme proto rádi, že se podařilo zajistit vlaštovkám nové místo pro hnízdění,“ řekl investor developerského projektu Adam Hlaváč.

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foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
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