https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/celnici-odhalili-gang-prekupniku-papousku-zajistili-stovku-ptaku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Celníci odhalili gang překupníků papoušků, zajistili stovku ptáků

5.8.2026 20:13 (ČTK)
Zdroj | Celní správa ČR
Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků působící v několika krajích a zajistili asi stovku ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohly zoo v Praze, Zlíně a Ostravě. V ostravské zahradě také papoušci nalezli dočasné útočiště. V tiskové zprávě na webu celníků to oznámila mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková. Případem se zabývá policie.
 
Skupinu, která chráněné papoušky nelegálně přepravovala přes hranice a prodávala, odhalili brněnští celníci ze sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel. "Při domovních prohlídkách v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji zajistili přes 100 ptáků v hodnotě přibližně dvou milionů korun," sdělila Kaňková. "České inspekci životního prostředí (ČIŽP) celníci předali k zabavení 55 papoušků, především arů, kakaduů a amazoňanů, kteří jsou chráněni mezinárodní úmluvou CITES," doplnila.

Chráněné papoušky podle mluvčí celníků skupina kupovala na burzách exotického ptactva i od soukromých chovatelů. S ptáky gang obchodoval v zemích Evropské unie i mimo EU. Jeho členové kvůli tomu padělali doklady o původu, osvědčení CITES i identifikační kroužky, které slouží k evidenci v registru a k ověření legálního původu ptáků. "Celníci zdokumentovali mimo jiné nelegální dovoz ze zemí mimo EU, kde překupníci papoušky transportovali v taškách a PET lahvích," popsala Kaňková převozy papoušků.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Mládě šimpanze hornoguinejského Foto: Monika Vlčková Zoo Ostrava Světový den šimpanzů připomněl nutnost ochrany ohrožených lidoopů Jeseter velký Foto: Hartmut Jungius WWF Nový report WWF odhaluje pytláctví na jeseterech v Evropě. Zabaveno bylo přes 6,5 tun ryb a jejich masa Kareta obrovská Foto: Jack Flickr Na Bali zmařili pokus o nelegální prodej 21 chráněných karet obrovských

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist