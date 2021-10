Praha koupí za 110 milionů Kč pozemky pro zeleň u Pražského okruhu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský magistrát koupí za asi 109,5 milionu korun pozemky u Běchovic. Vznikne na nich tzv. zelený pás a protihlukový val u budoucího úseku Pražského okruhu označovaného jako 511 mezi D1 a hradeckou dálnici. Schválili to pražští zastupitelé. Kdy dostavba okruhu začne, není jasné. Investorem je stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), to by podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) mělo příští rok vykoupit sousední pozemky pod samotnou stavbou.

Z celkové výměry pozemků, které město vykoupí, je 77 930 metrů čtverečních ve vlastnictví společnosti Xaverov trade a 38 566 metrů čtverečních patří firmě Agrotrade. Společnosti podle serveru SeznamZpravy.cz vlastní rodina ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Pozemky, které město koupí, mají celkem 116 496 metrů čtverečních. Město si na základě memoranda s ministerstvem dopravy vzalo na starost výkupy pásů kolem okruhu, které mají sloužit k ochraně obyvatel. V případě Běchovic má rezidenční zástavbu před hlukem chránit ochranný val vysoký 30 až 40 metrů.

"Myslím si, že tímto vykupujeme ten nejzásadnější pozemek, o kterém byla řeč již několik let," uvedl Scheinherr. Dodal, že transakcí bude mít město vykoupenou asi polovinu parcel potřebných pro zelené pásy. "ŘSD by následně mělo přistoupit i k výkupu jejich části, která se nachází přímo pod stavbou. To by mělo nastat v prvním čtvrtletí příštího roku," doplnil náměstek.

Dodal, že pro vybudování valu u Běchovic město možná využije zeminu vytěženou při budoucí stavbě linky metra D nebo vnitřního okruhu. "Tím bychom ušetřili na skládkovném pro tyto stavby, což je také nemalý nálad," řekl.

Kdy začne stavba úseku Pražského okruhu, není jasné. Stavba získala v roce 2019 kladné stanovisko při posouzení vlivu na životní prostředí, podle dřívějšího vyjádření Scheinherra se od té doby projekt neposunul. "Nevykoupil se ani jeden pozemek, stavba nemá územní rozhodnutí a celá Praha na to doplácí," uvedl nedávno.

Úsek 511 měří přes 12 kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí obě dálnice, jsou rovněž dva tunely. Celý Pražský okruh měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu zhruba polovina.

reklama