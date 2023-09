Praha nakonec neobnoví slepé rameno Vltavy na Rohanském ostrově

Zdroj | Hl. m. Praha Vizualizace vítězného návrhu nové podoby Rohanského ostrova.

Praha upustila od záměru obnovit slepé rameno Vltavy na Rohanském ostrově, které mělo být součástí plánované parku. Návrh, který uspěl v soutěži pořádané městem, namísto kanálu počítá se snížením břehu. Výsledky soutěže novinářům představili zástupci magistrátu a autoři vítězného návrhu z česko-belgického týmu architektů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR. Nový park má začít vznikat v dalších letech po částech, všechny úpravy potrvají desítky let.

Na soutěžních návrzích v posledním roce pracovaly čtyři týmy. Cílem města je z nyní nepříliš využívaného Rohanského ostrova vytvořit park propojený s řekou. Soutěž měla podobu takzvaného soutěžního dialogu, při kterém se soutěžící setkávali na workshopech se zástupci městských a dalších institucí či vlastníků pozemků.

Vítězný návrh na rozdíl od původně avizovaného záměru města nepočítá s obnovením slepého ramene řeky, které dříve oddělovalo Rohanský ostrov od Karlína. Návrh namísto toho počítá se snížením terénu a vzniku promenády podél Vltavy. Dále budou v parku sportoviště, hřiště a další rekreační plochy.

Důvodem plánu obnovy kanálu byla zejména ochrana proti povodním. Podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (STAN) však modely ukázaly, že to není nutné. "Ukazuje se, že to, co kolegové navrhli, je stejné, možná dokonce mírně lepší," řekl. Dodal, že vynechání nutnosti kopat kanál bude znamenat výraznou finanční i časovou úsporu. Protipovodňová opatření budou zároveň podle zástupců města budována jen na pozemcích města, což výrazně usnadní jejich přípravu.

Vítězný tým nyní na základě objednávky města začne připravovat další podrobnější studii, která bude zahrnovat i rozčlenění projektu na etapy. Navážou projekční práce. Uskutečnění celého návrhu pak bude podle člena vítězného týmu Michala Fišera spíše běh na dlouhou trať. "První etapa v jednotkách let, poslední etapa v desítkách let," shrnul. Dodal, že jako první se zřejmě úprav dočkají části parku dále od řeky.

"Doufám, že od vítězného návrhu se co nejrychleji přejde k realizaci, byť po etapách, aby to navázalo na výstavbu, která tam v tuhle chvíli vzniká," uvedl k návrhu místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO) s poukazem na už budovanou a dále plánovanou rozsáhlou bytovou výstavbu firmy Sekyra Group a dalších developerů. Ocenil, že vítězný návrh zahrnuje hodně sportovišť a dalších míst, kde se dá trávit volný čas.

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) připravil k budoucnosti Rohanského ostrova a dalším projektům výstavu, kterou mohou lidé navštívit do 17. prosince v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídlu IPR ve Vyšehradské ulici. Zahrnuje všechny čtyři soutěžní návrhy pro území Rohanského ostrova a také informace a zajímavosti o Vltavě a dalších 24 záměrech v metropoli, které s řekou souvisí. Kromě toho se mohou lidé těšit na doprovodný program v podobě přednášek či diskusí.

Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům. Časem se z nich stal brownfield s rozlohou téměř 210.000 metrů čtverečních.

