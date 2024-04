Praha osazuje vodohospodářské objekty fotovoltaikou, první je v Modřanech

Zdroj | Pražské vodovody a kanalizace Na patnácti vodárenských objektech po celém území hlavního města a v Káraném se letos objeví fotovoltaické elektrárny.

Na 15 vodohospodářských budovách v majetku hlavního města letos vzniknou fotovoltaické elektrárny, které budou vyrábět elektřinu určenou ke spotřebě přímo v zařízeních. První z nich tento týden na vodojemu v Modřanech představili zástupci pražského magistrátu, jeho Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) a firmy Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou město spoluvlastní spolu s francouzskou Veolií. Panely v budoucnu vzniknou i na dalších budovách.

Instalace letošních 15 elektráren podle předsedy představenstva PVS Pavla Válka ušetří asi deset milionů korun ročně, o které bude levnější voda pro Pražany. "Snížíme cenu elektřiny na těch objektech a samozřejmě to promítneme do ceny vodného a stočného," řekl.

Letošní instalace jsou zároveň jen první částí rozsáhlejšího plánu na instalaci fotovoltaiky. PVS k tomu podle Válka identifikovala přes 70 vhodných objektů, hotovo chce mít do roku 2027. "Pokud by to dospělo k tomu, že by to byla celá uvažovaná kapacita, která je v podstatě desetinásobná, tak se bavíme o 100 milionech korun, což je třetina nákladů na elektrickou energii, takže vliv do ceny vodného a stočného by byl již poměrně významný," dodal ředitel PVK Petr Mrkos.

PVS letos zajistí osazení panelů také na objekty na Kopanině, v Řepích, na Vypichu, v Uhříněvsi, na Lhotce, v Miškovicích, v Klánovicích, v Laurové a Strážovské ulici. PVK pak instaluje fotovoltaiku na vodojemech a čerpacích stanicích ve Velké Chuchli, Vyhlídkách, Malvazinkách, Vidouli a Úpravně vody Káraný.

Elektrárny PVS vyjdou podle Válka na asi 85 milionů korun, 15 milionů z toho firma získá z dotace. PVK svoje instalace za 10,5 milionu korun uhradí z fondu Veolie určeného k těmto účelům. Válek dodal, že evropské dotace chce firma k instalaci dalších elektráren využívat i v budoucnu.

Radní města Michal Hroza (TOP 09) dodal, že kromě zmíněného plánu instalace elektráren vedení města a PVS uvažuje také o umístění fotovoltaických panelů na střechu nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. "To by znamenalo, že bychom v budoucnu byli schopni pokrýt desetinu spotřeby ÚČOV elektřinou, kterou si sami vyrobíme," řekl. PVS k tomu podle Válka aktuálně připravuje studii a zároveň již počítá s fotovoltaikou při připravované rekonstrukci staré linky čistírny. Hlavní město plánuje solární panely instalovat i na další městské budovy.

Stoprocentním vlastníkem PVS je hlavní město Praha, firma má na starosti vodohospodářskou síť. Vodu v metropoli distribuují PVK, ve které vlastní 51 procent Veolia a 49 procent Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se jejím jediným vlastníkem.

