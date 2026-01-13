Praha plánuje instalovat 1500 nabíječek pro elektromobily
Magistrát podle radními schváleného dokumentu uzavře dvě rámcové smlouvy s THMP a TSK, na základě kterých budou další dobíječky instalovány. Jejich správa a provoz budou řešeny následně. Podle dřívějších informací bude část dobíječek na lampách veřejného osvětlení a část samostatně.
V minulosti plánovalo město na provoz dobíjecí infrastruktury vysoutěžit koncesionáře, podle materiálů to však přehodnotilo. "Na základě politických jednání bylo rozhodnuto ustoupit od původně zamýšleného konceptu soutěženého koncesionáře, a vypracovat alternativní model provozování sítě nabíjecích stanic prostřednictvím spolupráce městských společností," stojí v dokumentu.
THMP nyní několik let upravují vybrané lampy veřejného osvětlení tak, aby bylo možné do nich nabíječky instalovat. Na některých to učinila, provozuje také samostatně stojící dobíječky. Dosavadní instalaci dnes kritizoval šéf pražské buňky ANO a opoziční zastupitel Ondřej Prokop. "Za stovky milionů korun Zdeněk Hřib (Piráti) instaloval desítky stanic, které nelze používat, protože jsou umístěné bez dopravního značení, u zákazu parkování, nebo dokonce na místech pro invalidy. Tenhle problém se nevyřeší tím, že ho znovu zasypeme penězi," uvedl.
Elektromobily musí v metropoli od ledna platit za parkování v zónách placeného stání, za rezidenční kartu zaplatí 600 korun ročně. Dosud parkovaly zdarma. Radní tento týden také schválili, že majitelé elektromobilů si budou moci za 24 000 korun ročně zakoupit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání po celé Praze. Kromě toho také rada odsouhlasila, že od roku 2030 budou muset být všechny vozy taxi v metropoli na elektrický pohon. O tom budou ještě hlasovat zastupitelé.
