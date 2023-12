Praha příští rok investuje do vodohospodářské infrastruktury 3,39 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pražský magistrát chce v příštím roce prostřednictvím své firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) investovat do rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury přibližně 3,39 miliardy korun, což je meziročně o něco více. Větší část peněz půjde na zahájené projekty, na nové je vyčleněno zhruba 1,15 miliardy. Vyplývá to z dokumentu, který v prosinci schválili pražští radní. PVS je městská firma, která má na starosti vodohospodářskou infrastrukturu. Pronajímá ji Pražským vodovodům a kanalizacím (PVK), které distribuují v Praze vodu.

Na nájemném od PVK získá PVS podle předpokladu přibližně 3,34 miliardy korun, což je meziročně více. Další peníze plánuje získat na dotacích, a to asi 52,5 milionu. Příjmy a výdaje na investice tak jsou naplánovány v rovnováze.

Z nově naplánovaných investic je určena větší částka, a to 686,7 milionu, na vodárenské stavby. Na kanalizační to je 289,34 milionu a další peníze jsou určeny na investice v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Peníze půjdou rovněž například na ostrahu objektů, studie projektů nebo fotovoltaiku. Vyčleněno je rovněž 100 milionů korun jako rezerva.

Mezi novými projekty je obnova vodovodních řadů po celém městě. Peníze půjdou například do obnovy potrubí v ulici Zálesí v Praze 4 nebo v Nových Vokovicích a okolí na Praze 6, kde do oprav v příštím roce PVS dá přes 19 milionů. Na opravu vodovodního řadu v Peroutkově v Praze 5 má PVS příští rok 30 milionů. Vodohospodáři plánují investovat také do vodojemů nebo čistíren včetně vodárny v Podolí.

V kanalizační síti bude PVS investovat jak do rekonstrukce kanalizace, tak do vybudování nové, a to například v Tělovýchovné ulic a jejím okolí v Praze 13. Dobuduje rovněž splaškovou kanalizaci v Praze 8 v oblasti Labuťky.

