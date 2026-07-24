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Praha vypíše tendr na úpravu Kampusu Hybernská. Chce zlepšit hospodaření s dešťovou vodou a mikroklima v areálu

24.7.2026 17:01 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | John A. Anderson / Shutterstock
Praha vypíše tendr na úpravu vnitrobloku Kampusu Hybernská, která má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou a mikroklima v areálu. Projekt za odhadovaných 29 milionů korun bez DPH zahrnuje retenční a akumulační nádrž, zelené stěny i další prvky takzvané modrozelené infrastruktury. Vypsání veřejné zakázky schválili pražští radní.
 
"Kampus Hybernská je živým místem, které každý den využívají stovky lidí. Díky této investici projde vnitroblok významnou proměnou - vznikne kvalitnější veřejný prostor, přibude zeleň a zároveň se zlepší hospodaření s dešťovou vodou. Vedle obnovy technické infrastruktury vznikne také příjemnější a zelenější prostředí, které zlepší fungování celého areálu pro jeho každodenní uživatele," uvedl radní Adam Zábranský (Piráti).

Součástí projektu bude vybudování retenční a akumulační nádrže pro zachytávání a využití dešťové vody, rekonstrukce kanalizační přípojky a dešťové kanalizace nebo obnova části kanalizační sítě. Ve vnitrobloku vznikne také zelená stěna, vyvýšené květináče na stromy a dělníci upraví povrchy.

Kampus Hybernská sídlí v komplexu budov v Hybernské ulici v Praze 1. Společně jej rozvíjejí hlavní město a zapsaný ústav Kampus Hybernská, který založily Praha a Univerzita Karlova. V areálu se konají kulturní, komunitní a vzdělávací akce, například koncerty, divadelní představení, výstavy nebo festivaly.

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