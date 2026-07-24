Praha vypíše tendr na úpravu Kampusu Hybernská. Chce zlepšit hospodaření s dešťovou vodou a mikroklima v areálu
24.7.2026 17:01 | PRAHA (ČTK)
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Foto | John A. Anderson / Shutterstock
Součástí projektu bude vybudování retenční a akumulační nádrže pro zachytávání a využití dešťové vody, rekonstrukce kanalizační přípojky a dešťové kanalizace nebo obnova části kanalizační sítě. Ve vnitrobloku vznikne také zelená stěna, vyvýšené květináče na stromy a dělníci upraví povrchy.
Kampus Hybernská sídlí v komplexu budov v Hybernské ulici v Praze 1. Společně jej rozvíjejí hlavní město a zapsaný ústav Kampus Hybernská, který založily Praha a Univerzita Karlova. V areálu se konají kulturní, komunitní a vzdělávací akce, například koncerty, divadelní představení, výstavy nebo festivaly.
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