Pratuři z Milovic pocestují na Josefovské louky, zubři do rezervace u Rokycan

Do nové lokality se v polovině ledna vydají pratuři odchovaní v rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice. Stanou se novými obyvateli Ptačího parku Josefovské louky, kde budou spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomáhat s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky.Od ledna 2018 už spásá Josefovské louky stádo divokých koní, kteří tam vytvořili pestrou rostlinnou mozaiku ideální pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků. „Koně se na Josefovských loukách osvědčili. Letos tu díky nim poprvé vyvedli mláďata například kriticky ohrožení vodouši rudonozí. Nyní bychom chtěli přivést další velké kopytníky, kteří na naše území historicky patří, a to jsou pratuři,“ říká správce ptačího parku Břeněk Michálek.

Na Josefovské louky přijedou z Milovic dvě jalovičky, které jsou klidnější než samci. „Jejich úkolem bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Pratuři jsou navíc schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně zaměření na trávy nesvedou,“ vysvětluje Břeněk Michálek.

V polovině ledna se vydají do nového domova také tři mladé samice zubrů z milovické rezervace. Ty odjedou do pastevní rezervace u Rokycan, kde je od října letošního roku menší stádo divokých koní. „Odchyt a převoz praturů i zubrů budou mít na starosti odborníci ze Zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem. Ta má v České republice s transporty velkých kopytníků největší zkušenosti,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která zvířata do obou lokalit poskytuje.

V roce 2015 vznikla v bývalém vojenském prostoru Milovice první rezervace velkých kopytníků v České republice. Díky přírůstkům, které se tam narodily, byly od té doby založeny dvě pastevní rezervace v Královédvorském kraji, další dvě rezervace v Plzeňském kraji a jedna rezervace v Moravskoslezském kraji. Nově dovezená stáda ze zahraničí pak dala vzniknout rezervaci v Národním parku Podyjí. Zatímco rezervace v Milovicích a Podyjí založila společnost Česká krajina, ostatní vznikly díky aktivitám dalších ochranářských organizací.

„Poskytovat přírůstky k zakládání nových rezervací je jedním z hlavních cílů našeho projektu. Jsme rádi, že velcí kopytníci pomáhají zachraňovat ohroženou přírodu již na sedmi místech České republiky,“ doplnil Dalibor Dostál.

