https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pravnik-kysela-pracovni-smlouva-poslance-turka-na-mzp-by-byla-protizakonna
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Právník Kysela: Pracovní smlouva poslance Turka na MŽP by byla protizákonná

15.1.2026 10:53 (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Pokud by poslanec Filip Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, řekl ČTK právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Sporné je to u dohody o pracovní činnosti. Dnem, kdy se poslanec ujme neslučitelné funkce, zanikne mu podle ústavy mandát, dodal Kysela, který donedávna působil jako poradce prezidenta Petra Pavla.
 
Podle statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda, má být Turek jako vládní zmocněnec zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Motoristé chtějí touto cestou vyřešit situaci, kdy prezident odmítá Turka jmenovat členem vlády. Turek by měl úřad de facto vést z role zmocněnce. Vedením ministerstva je dočasně pověřený šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.

"V tomto případě by mohlo jít o pracovní poměr založený jmenováním k ústřednímu správnímu úřadu. Dohody se ovšem jmenováním neuzavírají, takže statut (zmocněnce) je v tomto ohledu trochu nejasný," uvedl Kysela. Pokud by o zániku poslaneckého mandátu vznikly pochybnosti, bylo by to téma pro jednání sněmovního mandátového a imunitního výboru, poslední slovo by mohl mít ve zvláštním řízení Ústavní soud.

Podle Kysely není jasné, nakolik se kdo při tvorbě statutu zmocněnce zamyslel nad neslučitelností pracovního či služebního poměru poslance na ministerstvu s výkonem jeho mandátu. "Pracovní smlouva je nepochybně v rozporu se zákonem o střetu zájmů, dohoda o pracovní činnosti je sporná. Jazykově vzato je to dohoda odlišná od pracovního poměru, na druhou stranu se na ni vztahují různá pravidla pracovního poměru, je to závislá práce, navíc práce pro vládu," uvedl. Limit 20 hodin týdně u této dohody ukazuje na to, že jde o nástroj zaměstnání tam, kde se nevyplatí pracovní smlouva.

Propojení výkonné a zákonodárné moci je podle Kysely v parlamentní formě vlády typické pro ministry. "Jinak zásada dělby moci svědčí spíše pro oddělování: na tom je ostatně založen zákon o střetu zájmů i služební zákon," podotkl.

Sankci stanovuje článek 22 ústavy, dodal Kysela. "Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal neslučitelné funkce, mu zanikne mandát. Neslučitelné funkce vyjmenovává zčásti ústava, zčásti zákony," uvedl. Zmínil ale, že dohody se neuzavírají jmenováním. "Takže statut je v tomto ohledu trochu nejasný. Nejdříve rozhodne vláda a pak se uzavírá smlouva či dohoda, anebo je tu zaměstnanec, kterého jmenuje vláda? V praxi to byla asi první varianta. To ale znamená, že zmocněncem se někdo stane už usnesením vlády. Kdyby nešlo o odměnu, zřejmě není žádné další smlouvy nebo dohody potřeba," dodal.

Pokud o zániku mandátu vznikne pochybnost, bylo by to téma pro sněmovní mandátový a imunitní výbor. "Poslední slovo muže mít Ústavní soud - existuje na to zvláštní řízení," uvedl Kysela.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: MŽP Turek má být jako zmocněncem na MŽP na základě pracovní smlouvy či dohody Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Filip Turek se stal zmocněncem pro klimatickou politiku. Podle Fialy nemůže nahradit ministra, šlo by o obcházení ústavy Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: MŽP Jmenování Turka vládním zmocněncem pro klima je podle ekologických aktivistů účelové

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist