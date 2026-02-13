Pražané loni vyhodili asi 256 000 tun směsného odpadu, více třídili
Rekordní byl podle Komarnického rok pro malešickou spalovnu, která využívá spalování odpadu pro výrobu tepla a elektrické energie pro více než 20 000 pražských domácností. Loni takto zužitkovala 389 560 tun odpadů, z toho 255 928 tun směsi od obyvatel města a zbytek od dalších subjektů. "PSAS díky tomu dodaly do distribuční sítě cca 85 250 megawatthodin elektřiny a 849 134 gigajoule tepla," sdělil mluvčí. Spalovna se podle něj dostala na finální požadovanou kapacitu po modernizaci provozu dokončené v roce 2023.
Pracovníci PSAS mají v části města na starosti také pouliční koše, ze kterých vyvezli 4385 tun odpadků. Starali se o 642 000 metrů čtverečních zeleně. Kromě toho na pokyn městské Technické správy komunikací (TSK) čtyřikrát důkladně vyčistili hlavní silniční tunely a 30krát nasadili techniku a pracovníky pro čištění komunikací od sněhu.
Letos podle Romana firma plánuje rozšířit svůj vozový park o další nízkoemisní vozidla i stroje. Další modernizace čeká i spalovnu a firma plánuje zahájit roky odkládanou přestavbu bioplynové stanice v Chrástu u Poříčan na Nymbursku, kterou magistrát koupil v roce 2022. Po přestavbě bude kromě rostlinného schopná zpracovat i živočišný odpad, město do ní plánuje svážet zbytky z restaurací a jídelen.
PSAS na základě desetileté zakázky od magistrátu zajišťují svoz a zpracování odpadu pro asi 70 procent metropole, zbylé části města na základě stejného kontraktu obsluhují firmy AVE, Ipodec a Komwag. Od roku 2018 je jediným vlastníkem PSAS firmy Praha. Současná smlouva na svoz odpadu skončí letos, město se svojí firmou od 1. srpna uzavře nový desetiletý kontrakt, podle kterého by pod PSAS měl postupně přejít téměř veškerý svoz.
