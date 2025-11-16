https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pres-100-lidi-v-ostrave-protestovalo-proti-mozne-ucasti-macinky-a-turka-ve-vlade
Přes 100 lidí v Ostravě protestovalo proti možné účasti Macinky a Turka ve vládě

16.11.2025 17:58 | OSTRAVA (ČTK)
Více než 100 převážně mladých lidí se včera odpoledne sešlo na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě na Antifašistické demonstraci za přírodu. Protestovali proti možnému jmenování Petra Macinky ministrem životního prostředí a účasti Filipa Turka (oba Motoristé) ve vládě. Demonstraci pořádala skupina Bludičky pro přírodu.
 
Zvažovaný nástup šéfa Motoristů Macinky na ministerstvo životního prostředí (MŽP) zpochybňuje odborná veřejnost či budoucí opozice, vznikla proti němu i řada otevřených dopisů ze stran ekologů, vědců, studentů a známých osobností. Mimo možné prosazování zájmů podnikatelů kritizovali Macinku také například za jeho popírání vědeckých poznatků o klimatických změnách. Případná nominace poslance a čestného předsedy Motoristů Turka vzbuzuje kontroverze kvůli jeho výrokům na sociálních sítích.

"Prvním z našich témat je navržení Petra Macinky do čela MŽP. S tímto rozhodnutím absolutně nesouhlasíme. Ministrem životního prostředí má být někdo, kdo se v této oblasti vyzná, má potřebné kvalifikace a vzdělání, nepopírá vědecky prokázaná fakta, jako je klimatická změna, a na přírodě mu skutečně záleží," řekla na demonstraci za Bludičky Ema Chramostová.

Bludičky žádají, aby vládní koalice na post vybrala někoho, kdo uvedené podmínky splňuje. "Nejde zde jen o politiku, jde hlavně o naši planetu a o to, jak dlouho nám ještě vydrží. Pan Macinka je známý svými antiekologickými názory, kterými jde přímo proti tomu, čemu by ministerstvo mělo sloužit. Současné klimatické problémy nejen ignoruje, ale staví se přímo proti nim," řekla Chramostová.

Mluvčí Bludiček Klára Švihálková novinářům řekla, že chtěli, aby Ostrava nezaostala za Prahou a za Brnem, kde se konaly demonstrace proti Macinkovi už dříve, a k situaci se také vyjádřila. S nominováním Macinky a Turka do vlády podle ní nesouhlasí většina mladých.

"U Petra Macinky nám nepřijde, že by byl na pozici kvalifikovaný. Hodně i z jeho názorů jde poznat, že úplně mu na ekologii nezáleží. Zároveň má vztahy na Pavla Tykače, na uhlobarona, což se bojíme, že by upřednostnil požadavky Pavla Tykače před požadavky přírody a krajiny," řekla Švihálková.

U Turka Bludičkám vadí jeho údajné výroky, které zveřejnil Deník N. "Dokud nebude řádně prokázáno, že nejsou jeho, tak si nemyslíme, že by měl ve vládě co dělat, protože nám nepřijde jako někdo, kdo by měl reprezentovat Českou republiku," řekla Švihálková.

Demonstranti měli řadu transparentů jako "Příroda není na prodej", "Auta do CHKO nepatří", "Turek do hrnku, ne do politiky" nebo "Chceme politiku bez nácků". Někteří účastníci připomněli také aktuální situaci v ostravské kolonii Bedřiška, kde tento týden začala likvidace prázdných finských domků, proti čemuž podporovatelé Bedřišky protestují.

Řadu hesel účastníci demonstrace vypsali i na plochu náměstí. Po proslovech se pak vydali na pochod Ostravou, přičemž skandovali například: "Přírody se nevzdáme, MŽP vám nedáme."

