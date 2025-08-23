https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prezident-pavel-v-prazske-botanicke-zahrade-vysadil-narodni-strom-lipu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Prezident Pavel v pražské botanické zahradě vysadil národní strom lípu

23.8.2025 19:10 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Prezident Petr Pavel tento týden v pražské botanické zahradě v Troji vysadil český národní strom lípu. Jedná se o součást projektu Kořeny osobností. Lípu zasadil v blízkosti národního stromu Slovenska za pomoci své manželky Evy Pavlové. Lípa je národním stromem slovanských národů od všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1848.
 
Český národní strom je vysazen v trojlípí, jehož součástí je nejen slovenský národní strom, ale také lípa srdčitá, kterou vysadili zástupci českých válečných veteránů.

"Vážíme si toho, že náš národní strom je vysazen ve společnosti stromu zasazeného Zuzanou Čaputovou a stromu věnovaného válečným veteránům. Představuje symboliku nejen toho, že jde o národní strom, ale zároveň odkazuje na kontinuitu naší historie a vyjadřuje stejnou kontinuitu pro budoucí generace," řekl Pavel.

Projekt Kořeny osobností vznikl v roce 2009. Zapojili se do něj vědci, státníci, umělci, sportovci i další osobnosti. Svou rostlinu zde má například bývalý prezident Václav Havel, bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států Madeleine Albrightová, filmový režisér Miloš Forman či tenistka Petra Kvitová. Letos již vysadili své stromy v rámci projektu herečka Jiřina Bohdalová a americký astronaut Andrew J. Feustel.

"V rámci našeho projektu byl vysazen další národní strom, a to strom České republiky. Česká lípa se stává součástí symbolického trojlípí v naší zahradě," dodal ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

Lípa srdčitá je původní strom střední Evropy, symbol české státnosti a slovanského kulturního dědictví. Dorůstá výšky 20 až 30 metrů a může se dožít několika set let. Má charakteristické srdčité listy a vonné žlutobílé květy, které kvetou od června do července.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Petr Pavel Foto: palinchak Depositphotos Pavel si v Bosně prohlédl největší projekt české rozvojové pomoci Zákaz vstupu do Lánské obory u Klíčavské přehrady (v obci Běleč). Foto: šJů Wikimedia Commons Prezidentská kancelář dostane letos 15 milionů korun na obnovu lesa v Lánech Dřevěný plot u lesa Foto: Depositphotos Lánská lesní správa otevře muzeum, spustí pravidelné komentované prohlídky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 1

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 36

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 199

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 42

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7

Dobrovolníci pomáhali zvýšit biodiverzitu lesa. Aby se tu dařilo i obyvatelům světlin, starých stromů a mrtvého dřeva

Diskuse: 9

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 10
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist