Prezident Pavel v pražské botanické zahradě vysadil národní strom lípu
"Vážíme si toho, že náš národní strom je vysazen ve společnosti stromu zasazeného Zuzanou Čaputovou a stromu věnovaného válečným veteránům. Představuje symboliku nejen toho, že jde o národní strom, ale zároveň odkazuje na kontinuitu naší historie a vyjadřuje stejnou kontinuitu pro budoucí generace," řekl Pavel.
Projekt Kořeny osobností vznikl v roce 2009. Zapojili se do něj vědci, státníci, umělci, sportovci i další osobnosti. Svou rostlinu zde má například bývalý prezident Václav Havel, bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států Madeleine Albrightová, filmový režisér Miloš Forman či tenistka Petra Kvitová. Letos již vysadili své stromy v rámci projektu herečka Jiřina Bohdalová a americký astronaut Andrew J. Feustel.
"V rámci našeho projektu byl vysazen další národní strom, a to strom České republiky. Česká lípa se stává součástí symbolického trojlípí v naší zahradě," dodal ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.
Lípa srdčitá je původní strom střední Evropy, symbol české státnosti a slovanského kulturního dědictví. Dorůstá výšky 20 až 30 metrů a může se dožít několika set let. Má charakteristické srdčité listy a vonné žlutobílé květy, které kvetou od června do července.
