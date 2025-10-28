Přes dvě desítky stromů na Pražském hradě dostaly živiny půdní injektáží
"Těmto stromům totiž vinou nedostatku živin prosychají a nedorůstají koruny. Injektáž je nejefektivnější způsob, jak jim pomoci bez větších zásahů. Postupně se snažíme ozdravovat i další stromy v areálu, které byly dlouho zanedbávané," řekla Pánková.
Jehlou se při injektáži do půdy, v níž chybí živiny, dostanou potřebné mikroorganismy, prospěšné půdní houby i bakterie. Vše organicky, bez použití jakékoli chemie. Stromy díky proceduře lépe podle Máchové zvládají sucho.
Arboristé v létě koruny vzrostlých stromů prořezali kvůli zdraví a bezpečnosti. V listopadu hodlá hradní správa otestovat odolnost, pevnost a stabilitu stromů v areálu tahovými zkouškami.
Hradní zahradníci ve spolupráci s hlavním městem také plánují revitalizaci k hradnímu areálu přiléhajících Chotkových sadů, v nichž Praha rekonstruuje pomník Juliu Zeyerovi.
Podle letošního průzkumu městského Institutu plánování a rozvoje více než 75 procent návštěvníků parku oceňuje právě vzrostlé stromy, mezi nimi platany, duby, ale i dalších asi 50 druhů dřevin. Některé z nich jsou stoleté.
