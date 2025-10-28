https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pres-dve-desitky-stromu-na-prazskem-hrade-dostaly-ziviny-pudni-injektazi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přes dvě desítky stromů na Pražském hradě dostaly živiny půdní injektáží

28.10.2025 19:06 | PRAHA (ČTK)
Pražský hrad
Pražský hrad
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | priittammets / Flickr
Více než dvě desítky stromů na Pražském hradě dostaly živiny přímo ke kořenům. Postarali se o to zahradníci pomocí metody půdní injektáže. Testovat se bude i pevnost stromů, sdělila ČTK za správu Natalie Máchová.
 
Živiny ke kořenům pomáhá dopravit stroj připomínající sbíječku. Podle ředitelky hradního odboru parků a zahrad Heleny Pánkové bylo nutné ošetřit zejména 16 lip rostoucích z chodníku ulice U Prašného mostu a javor na vyhlídce nad Starými zámeckými schody.

"Těmto stromům totiž vinou nedostatku živin prosychají a nedorůstají koruny. Injektáž je nejefektivnější způsob, jak jim pomoci bez větších zásahů. Postupně se snažíme ozdravovat i další stromy v areálu, které byly dlouho zanedbávané," řekla Pánková.

Jehlou se při injektáži do půdy, v níž chybí živiny, dostanou potřebné mikroorganismy, prospěšné půdní houby i bakterie. Vše organicky, bez použití jakékoli chemie. Stromy díky proceduře lépe podle Máchové zvládají sucho.

Arboristé v létě koruny vzrostlých stromů prořezali kvůli zdraví a bezpečnosti. V listopadu hodlá hradní správa otestovat odolnost, pevnost a stabilitu stromů v areálu tahovými zkouškami.

Hradní zahradníci ve spolupráci s hlavním městem také plánují revitalizaci k hradnímu areálu přiléhajících Chotkových sadů, v nichž Praha rekonstruuje pomník Juliu Zeyerovi.

Podle letošního průzkumu městského Institutu plánování a rozvoje více než 75 procent návštěvníků parku oceňuje právě vzrostlé stromy, mezi nimi platany, duby, ale i dalších asi 50 druhů dřevin. Některé z nich jsou stoleté.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Listy lípy srdčité Foto: Depositphotos Prezident Pavel v pražské botanické zahradě vysadil národní strom lípu Petr Pavel Foto: palinchak Depositphotos Pavel si v Bosně prohlédl největší projekt české rozvojové pomoci Zákaz vstupu do Lánské obory u Klíčavské přehrady (v obci Běleč). Foto: šJů Wikimedia Commons Prezidentská kancelář dostane letos 15 milionů korun na obnovu lesa v Lánech

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 54

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 12

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí

Diskuse: 46

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 11

Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny

Diskuse: 5

Karel Zvářal: Budka pro chocholouše (do města bez poštolek)

Diskuse: 31

Havlíček: Návrh komise k systému povolenek je debakl, neobrací se ku prospěchu Česka

Diskuse: 35
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist