Při loňském útěku lva ze zooparku ve Zvoli se podle policie nestal trestný čin
"Na základě veškerých provedených šetření a zpráv dodaných dotčenými orgány dospěli kriminalisté k závěru, že v této souvislosti nejde o podezření z trestného činu, ale o jednání přestupkové, konkrétně pak o přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, a proto věc odevzdali věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Městský úřad Černošice," řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Veterináři už dříve uvedli, že navrhnou odebrání zbývajících šelem ze zooparku. Kontrola tam odhalila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. I touto věcí by se měl ve správním řízení zabývat černošický městský úřad. Majitel zooparku Tomáš Machač ČTK loni v listopadu řekl, že chová už jen dvě pumy.
Zoopark ve Zvoli funguje bez řádného povolení. Loňský útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.
