zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Koalice se začala zabývat ochranou zvířat. Podle Pospíšila z TOP09 nestačí pouze zpřísnění trestů

11.2.2026 01:22 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
K vyšší ochraně týraných zvířat nestačí pouze zpřísnění trestů. Je třeba přistoupit k dalším opatřením, například urychlení procesu propadnutí týraného zvířete majiteli. Novinářům to k iniciativě vládní koalice ANO, SPD a Motoristů řekl poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Politik, který se zabývá ochranou zvířat v Praze, je podle svých slov připraven se do avizované sněmovní debaty zapojit. Brzo se podle něj ukáže, zda jde ze strany koalice o populistický krok, nebo snahu věci měnit.
 
Vládní koalice v dolní komoře navrhne usnesení, ve kterém odsoudí týrání zvířat. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) také urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat, s čímž počítá programové prohlášení vlády, informoval v pondělí předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Sněmovna by podle návrhu usnesení, které představila poslankyně SPD Lucie Šafránková, měla jednoznačně odsoudit jakékoliv týrání, násilí a kruté zacházení se zvířaty. Poslanci by mohli také vyzvat orgány činné v trestním řízení, aby případy týrání důsledně, rychle a v souladu se zákonem vyšetřily a zajistily odpovídající postih všech odpovědných osob. Podpořit by mohli prevenci, osvětu a vzdělávání zaměřené na etické a respektující zacházení se zvířaty.

Podle Okamury jde o reakci na případ týrání kočky, kterým se zabývají litoměřičtí policisté. Podezřelí se bavili trápením kočky.

Pospíšil má s takovými případy zkušenosti, myslí si, že pouze vyšší tresty nepomohou, změnu by uvítal například v možnostech dostat se do prostor, kde jsou zvířata týrána či množena. S debatou počítá Pospíšil ve čtvrtek.

Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.

Koalice v programovém prohlášení uvádí, že podpoří ochranu zvířat včetně podpory dobrých životních podmínek zvířat v chovech a ochrany proti týrání. "Zvýšíme tresty za týrání zvířat, policie a další státní orgány budou vybaveny kompetencemi tak, aby mohly nekompromisně postupovat vůči nelegálním množírnám zvířat," stojí v dokumentu.

