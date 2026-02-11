Koalice se začala zabývat ochranou zvířat. Podle Pospíšila z TOP09 nestačí pouze zpřísnění trestů
Sněmovna by podle návrhu usnesení, které představila poslankyně SPD Lucie Šafránková, měla jednoznačně odsoudit jakékoliv týrání, násilí a kruté zacházení se zvířaty. Poslanci by mohli také vyzvat orgány činné v trestním řízení, aby případy týrání důsledně, rychle a v souladu se zákonem vyšetřily a zajistily odpovídající postih všech odpovědných osob. Podpořit by mohli prevenci, osvětu a vzdělávání zaměřené na etické a respektující zacházení se zvířaty.
Podle Okamury jde o reakci na případ týrání kočky, kterým se zabývají litoměřičtí policisté. Podezřelí se bavili trápením kočky.
Pospíšil má s takovými případy zkušenosti, myslí si, že pouze vyšší tresty nepomohou, změnu by uvítal například v možnostech dostat se do prostor, kde jsou zvířata týrána či množena. S debatou počítá Pospíšil ve čtvrtek.
Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.
Koalice v programovém prohlášení uvádí, že podpoří ochranu zvířat včetně podpory dobrých životních podmínek zvířat v chovech a ochrany proti týrání. "Zvýšíme tresty za týrání zvířat, policie a další státní orgány budou vybaveny kompetencemi tak, aby mohly nekompromisně postupovat vůči nelegálním množírnám zvířat," stojí v dokumentu.
reklama