Řidič ze středních Čech driftováním poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory
Oznámení o driftujícím autě policisté přijali v sobotu v noci, krátce po 2:30. "Na místě policisté zjistili, že řidič s vozidlem jízdou a driftováním poškodil téměř po celém areálu lyžařské tratě, které byly připravené pro krajské závody místním lyžařským oddílem a které se měly konat týž den v sobotu od 10:00," uvedla mluvčí policie. Pořadatel závodu, který se na místo incidentu dostavil, uvedl, že řidič s vozidlem zapadl v chráněné lokalitě s výskytem vzácného živočicha. Trati tak nelze ani upravovat sněžným skútrem, dodala Sochorová.
V Libereckém kraji nejde o ojedinělý případ. Na konci ledna na Polevském vrchu na Českolipsku v Lužických horách poničili zhruba 1,5 kilometru Lužické magistrály řidiči tří osobních aut, kteří nakonec také uvízli ve sněhu. I tento incident vyšetřuje policie. V tomto případě se posádky aut pokusily svůj prohřešek částečně napravit tím, že odpoledne strávily zahazováním vyjetých kolejí.
Problémy s driftujícími auty mají i menší travnatá letiště. Naposledy na konci ledna poškodil neznámý řidič v noci dráhu letiště ve Všeni nedaleko Turnova v Českém ráji.
