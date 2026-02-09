https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ridic-ze-strednich-cech-driftovanim-ponicil-lyzarske-trate-v-chko-jizerske-hory
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Řidič ze středních Čech driftováním poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory

9.2.2026 18:38 | JOSEFŮV DŮL (ČTK)
Jednadvacetiletý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu driftováním poničil lyžařské tratě v Josefově Dole v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. S vozem zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům řekl, že se chtěl se svými dvěma spolujezdci ve věku 19 a 21 let jen pobavit. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
 
"Tanvaldští policisté celou věc kvalifikovali jako přestupek a po skončení šetření všech okolností celé události věc postoupí k dalším úkonům příslušnému správnímu orgánu," uvedla Sochorová. Mladému řidiči hrozí pokuta do 10 000 korun za poničení lyžařské trasy, což je podle lesního zákona přestupkem.

Oznámení o driftujícím autě policisté přijali v sobotu v noci, krátce po 2:30. "Na místě policisté zjistili, že řidič s vozidlem jízdou a driftováním poškodil téměř po celém areálu lyžařské tratě, které byly připravené pro krajské závody místním lyžařským oddílem a které se měly konat týž den v sobotu od 10:00," uvedla mluvčí policie. Pořadatel závodu, který se na místo incidentu dostavil, uvedl, že řidič s vozidlem zapadl v chráněné lokalitě s výskytem vzácného živočicha. Trati tak nelze ani upravovat sněžným skútrem, dodala Sochorová.

V Libereckém kraji nejde o ojedinělý případ. Na konci ledna na Polevském vrchu na Českolipsku v Lužických horách poničili zhruba 1,5 kilometru Lužické magistrály řidiči tří osobních aut, kteří nakonec také uvízli ve sněhu. I tento incident vyšetřuje policie. V tomto případě se posádky aut pokusily svůj prohřešek částečně napravit tím, že odpoledne strávily zahazováním vyjetých kolejí.

Problémy s driftujícími auty mají i menší travnatá letiště. Naposledy na konci ledna poškodil neznámý řidič v noci dráhu letiště ve Všeni nedaleko Turnova v Českém ráji.

Pražská EVVOluce

