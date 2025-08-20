https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pri-pozaru-chovne-stanice-ve-zluticich-uhynulo-pet-psu-kotce-asi-nekdo-zapalil
Při požáru chovné stanice ve Žluticích uhynulo pět psů, kotce asi někdo zapálil

20.8.2025 12:16 (ČTK)
Pět chovných fen uhynulo v noci na úterý při požáru chovné stanice pro psy ve Žluticích na Karlovarsku. V jedné ze zahrádkářských kolonií někdo s největší pravděpodobností úmyslně zapálil kotce. Příčiny požáru jsou předmětem vyšetřování policie a hasičů, informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
 
"Při požáru bohužel došlo k úmrtí pěti psů, konkrétně pěti chovných fen rasy kavkazského pasteveckého psa, kteří se nacházeli v těchto kotcích. Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat a přečinu poškození cizí věci. V případě prokázání viny hrozí dosud neznámému pachateli trest odnětí svobody až na šest let," uvedl Kopřiva.

Kriminalisté hledají případné svědky události, kteří místem v době požáru procházeli či projížděli. Požár mohla zaznamenat i palubní kamera ve vozidlech. Svědci mohou zavolat na bezplatnou telefonní linku 158 či přímo karlovarským kriminalistům na telefonní číslo 606655417. Jakékoli další informace, které pomohou při vyšetřování, je možné sdělit i policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

