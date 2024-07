Při vysokých teplotách se v Praze více zalévá zeleň a omezuje se sečení trávníků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Obnovená Královská obora Stromovka v Praze .

Při letních vysokých teplotách se zeleň v Praze musí více zalévat, a to hlavně nově vysazené stromy a keře nebo květinové záhony. Omezit by se kvůli horkům mělo naopak sečení trávníků. ČTK to řekla mluvčí organizace Lesy hlavního města Prahy Petra Fišerová. Na zalévání se soustředí i pražská botanická zahrada, problémem jsou však podle odborníků spíše výkyvy teplot. Lidem doporučují rostliny kontrolovat."V horkém období se naše péče o zeleň soustředí hlavně na zálivku, a to zejména u nových výsadeb dřevin, ale i záhonů letniček a podobně," uvedla Fišerová. Zalévat se podle ní musí od brzkých ranních hodin po celý den.

Sečení trávy se naopak v horkých dnech neprovádí, po provedení jsou trávníky totiž náchylnější k vysychání a spálení od slunce. Výjimkou jsou podle Fišerové pouze některé trávníky pod závlahou. Během léta podle ní dochází již běžně k seschnutí travních ploch, které se ale poté přirozeně obnoví.

"Také stromy mohou v létě reagovat na vysoké teploty shazováním listů," uvedla Fišerová. "Sníží si tak listovou plochu, čímž šetří energii a odpařování vody a dokáží přečkat extrémní teploty. Umí si následně vytvořit nové pupeny, ze kterých opět vyraší listy," dodala.

Při vysokých letních teplotách více zalévá i pražská botanická zahrada. Problémem jsou podle odborníků nicméně spíše velké teplotní výkyvy, tedy chladnější noci a rána a vysoké teploty odpoledne, řekla mluvčí zahrady Michaela Bičíková. "Z tohoto důvodu se veškerá zálivka odehrává v noci a brzy ráno, tedy maximálně do 09:00," uvedla.

Letní počasí vyhovuje podle Bičíkové letničkám a teplomilným trvalkám, například z oblasti Středozemí. Sukulentní a suchomilné rostliny a další rostliny v nádobách, jako i palmy, není potřeba při slunném počasí více zalévat. "Zaléváme až po ochlazení a když není přímé slunce," uvedla.

Chladnomilným rostlinám horka problémy nedělají, protože je zahrada přes léto umisťuje do skleníků a pěstebního zázemí, kde lze teplota upravit. "Odborníci pak doporučují při současných výkyvech a vyšší vlhkosti rostliny kontrolovat, je větší riziko plísní, padlí a podobně," řekla Bičíková.

