Případ velryby zvané Timmy dál zaměstnává německé i dánské úřady
Dobrovolníci keporkaka převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba nepřežije. Uhynulé zvíře moře nakonec skutečně v polovině května vyplavilo na dánském ostrově Anholt. Nyní se tam rozkládá.
Podle agentury DPA státní zastupitelství v severoněmeckém Stralsundu přijalo více než stovku různých podnětů k případu, kterými se musí zabývat. Jsou mezi nimi také trestní oznámení, například na ministra životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska Tilla Backhause, který se v případu výrazně angažoval. Viní ho mimo jiné z neposkytnutí pomoci. Další trestní oznámení míří na soukromou iniciativu, která velrybu transportovala do Severního moře. Viní ji z týrání zvířat. Jeden z podnětů nabízel úřadům pomoc s tím, že dotyčný "umí mluvit s velrybami".
Podle mluvčího stralsundské prokuratury Jonase Krügera jsou mezi podněty mnohé "velmi pošetilé". Trestní oznámení podle něj přišlo prakticky na každého, kdo se v souvislosti s případem Timmy dostal do médií. Prověřit ale státní zastupitelství musí všechny.
Mršinu velryby, která byla oproti původním domněnkám samicí, nyní dánští odborníci na Anholtu připravují na pitvu. Odehraje se ve čtvrtek přímo na pláži a trvat by měla zhruba šest hodin. Odtáhnout značně nafouklé pozůstatky zvířete do přístavu na východním pobřeží Dánska, jak bylo v plánu, se nepodařilo. Proto bude pitva provedena pod širým nebem. Cílem je zjistit, co bylo příčinou smrti velryby.
Jaromír Mrhal
reklama