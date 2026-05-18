Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova
Nyní leží mršina u pobřeží Anholtu, na fotografiích a videích z místa je vidět, že slouží jako zdroj potravy pro mořské ptáky, ale také jako atrakce pro místní a turisty. Někteří lidé dokonce o víkendu na mrtvou velrybu lezli, aby se na ní vyfotili. Dánské úřady ale varují, aby se lidé k mršině nepřibližovali, protože nahromaděné plyny vznikající při rozkladu mohou explodovat. Lidé se také mohou podle nich nakazit nemocí přenosnou na člověka.
Zemské ministerstvo Meklenburska-Předního Pomořanska rovněž uvedlo, že se pokouší získat sledovací zařízení, které se na mrtvém keporkakovi našlo, aby mohlo vyhodnotit uložená data. Možná tak podle něj půjde zjistit, jak dlouho zvíře po transportu z Baltského do Severního moře ještě žilo. Nález sledovacího zařízení znamenal o víkendu definitivní potvrzení, že je velryba vyplavená u Anholtu skutečně zvíře zvané Timmy.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Úřady pokusy o její záchranu v dubnu vzdaly, soukromá iniciativa financovaná dvěma milionáři ale nakonec zorganizovala akci, při které velrybu dobrovolníci převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba převoz nepřežije.
Jaromír Mrhal
