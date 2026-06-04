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Experti v Dánsku přistoupili k pitvě velryby Timmy, potvrdili, že to byla samice

4.6.2026 19:27 | KODAŇ (ČTK)
Keporkak u kalifornského pobřeží.
Keporkak u kalifornského pobřeží.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mike Baird / Flickr.com
Experti na dánském ostrově Anholt dnes přikročili k dlouho očekávané pitvě velryby přezdívané Timmy, která v Německu opakovaně uvízla na mělčině a po záchraně nakonec uhynula. Cílem ohledání je určit, proč keporkak pošel. Odborníci již podle deníku Bild zjistili, že to byla samice. Původně se předpokládalo, že jde o samce, proto dostal mužské jméno. Mořský biolog Fabian Ritter ale na konci května po analýze fotografií mršiny uvedl, že Timmy byla samice.
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Pitvu doprovází značný zájem novinářů, především těch německých. Německý zpravodajský portál News5 práci odborníků vysílá živě, nejprodávanější německý list Bild zase pravidelně zveřejňuje aktuální fotografie s průběžnými informacemi. Agentura DPA k pitvě vydala obsáhlý materiál.

Po přípravných pracích odborníci mršinu nejprve nařízli, aby mohl uniknout nahromaděný plyn. Hnilobný proces v uplynulých dnech pokročil natolik, že úřady varovaly, že značně nafouknuté tělo velryby by mohlo explodovat. Experti poté velrybu otevřeli a postupně vyjímali orgány. Vzhledem k rozměrům keporkaka používali i těžkou techniku včetně bagru, s jehož pomocí vytáhli z těla žaludek.

"Nic pro slabé nervy! Z mršiny vycházejí stále další vnitřnosti a velké množství krve," popsal situaci na pláži Bild.

Dánský mořský biolog Peter Teglberg Madsen řekl DPA, že určení příčiny smrti může být složité a že na zjištění některých věcí, jako jsou například vnitřní krvácení či voda v plicích, může být už pozdě. Poznamenal, že naopak půjde odhalit případná přítomnost rybářských sítí v žaludku a střevech, které mohly k úhynu přispět.

Po skončení pitvy zůstanou pozůstatky prozatím na pláži, později se ale počítá s jejich odvozem do kafilérie. Místní obyvatelé si jejich odstranění dlouhodobě přejí, neboť se obávají, že by mohly rušit turisty.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, která dostala přezdívku Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a následně několikrát uvázla na severoněmeckém pobřeží. Úřady po několika pokusech její záchranu vzdaly a na radu odborníků ji chtěly nechat uhynout. Nakonec ale tolerovaly soukromou záchrannou akci financovanou dvěma německými milionáři.

Dobrovolníci keporkaka převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba nepřežije. Uhynulé zvíře moře nakonec skutečně v polovině května vyplavilo na dánském ostrově Anholt.

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