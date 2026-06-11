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Na dně Indického oceánu vědci objevili 1200 kilometrů dlouhé pohřebiště velryb

11.6.2026 11:15 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Na dně Indického oceánu vědci objevili rozsáhlé pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů a ukrývá pozůstatky staré až 5,3 milionu let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu a může přinést nové poznatky o dávné historii kytovců i o životě v jedněch z nejméně prozkoumaných částí oceánu. Na studii zveřejněnou v časopise Nature upozornila BBC.
 
Naleziště se nachází v oblasti zlomového pásma Diamantina na jihovýchodě Indického oceánu v hloubce kolem sedmi kilometrů. Mezinárodní tým vědců z Číny, Itálie a Nového Zélandu zde během 32 ponorů zdokumentoval 485 míst s fosiliemi nebo pozůstatky uhynulých velryb. Výzkumníci hovoří o skutečné nekropoli na mořském dně, jejíž rozsah je podle nich bezprecedentní.

Mezi nejcennější nálezy patří fosilizovaná lebka vyhynulého druhu velryby Pterocetus benguelae, stará přibližně 5,3 milionu let. Vědci rovněž popsali dosud neznámý druh kytovce, který pojmenovali Pterocetus diamantinae podle oblasti, kde ho objevili. Největším objeveným tělem byla pět metrů dlouhá plejtvákovitá velryba z antarktických vod.

Pozornost badatelů však nepřitahují jen samotné kostry. Ostatky velryb totiž vytvářejí na mořském dně jedinečné prostředí, které poskytuje potravu a útočiště mnoha organismům. Vědci zde našli medúzy, červy, korýše a další živočichy, z nichž někteří mohou představovat dosud nepopsané druhy. Těla velryb, která po jejich smrti klesnou na dno oceánu, dokážou živit celá společenství organismů po desítky let.

Právě proto jsou takové nálezy pro biology mimořádně cenné. Umožňují sledovat nejen vývoj velryb v průběhu milionů let, ale také fungování hlubokomořských ekosystémů, o nichž se stále ví jen málo. Oblast Diamantinského zlomu navíc patří k místům, kam se výzkumné expedice dostávají jen výjimečně kvůli extrémní hloubce a technické náročnosti průzkumu.

Americký paleontolog Stephen Godfrey označil objev za zcela výjimečný. Podle něj jde teprve o první pohled do lokality, která může skrývat mnoho dalších překvapení. Domnívá se, že nález povzbudí další výzkum hlubokých částí oceánu a přinese nové informace o dávné historii života v mořích.

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