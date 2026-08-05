Island vyhostí aktivisty bojující proti lovu velryb, pronásledovali velrybáře
"Všichni členové posádky lodi Bandero byli upozorněni na rozhodnutí o vyhoštění spolu se zákazem návratu," uvedl mluvčí policie Gunnar Runar Sveinbjörnsson. Zákaz návratu do ostrovní země platí dva roky.
Podle jednoho z pasažérů měla posádka Bandera původně v úmyslu do velrybářské lodi narazit. Jelikož však nedokázala dosáhnout potřebné rychlosti, spustila nafukovací člun s cílem rozvinout síť a poškodit lodní šrouby Hvaluru 9. Ani to se jí však nepodařilo.
Velrybáři přivolali pomoc s tím, že se cítí být v ohrožení. Pobřežní stráž a policie následně převzaly kontrolu nad Banderem, dopluly s ním do přístavu a aktivisty zatkly. Je mezi nimi pět Američanů, čtyři Brazilci, tři Francouzi, dva Španělé, jeden Australan, Belgičan, Kanaďan, Němec, Brit, Švýcar a jeden občan Trinidadu a Tobaga.
Policie aktivisty obvinila z porušování mezinárodního námořního práva a ohrožování bezpečné plavby. Watsonova nadace tvrdí, že k zadržení její lodi došlo v mezinárodních vodách poté, co Bandero několik týdnů "pozoroval a pronásledoval" Hvalur 9.
Island, Norsko a Japonsko jsou jediné země, které povolují komerční lov velryb. Islandská vláda letos na podzim plánuje předložit návrh zákona, který by tuto praktiku zakázal.
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