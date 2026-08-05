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Island vyhostí aktivisty bojující proti lovu velryb, pronásledovali velrybáře

5.8.2026 19:54 (ČTK)
Plejtvák malý
Plejtvák malý
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | lolilujah / Flickr.com
Islandské úřady nařídily vyhoštění 21 aktivistů bojujících proti lovu velryb poté, co minulý týden pobřežní stráž s policií zabavily jejich loď, která pronásledovala velrybářské plavidlo. Pasažéři lodi patřící nadaci kanadsko-amerického ekologického aktivisty Paula Watsona jsou od té doby zadržováni v Reykjavíku. Sám Watson na palubě nebyl. Píše o tom agentura AFP s odvoláním na islandskou policii.
 
Loď Bandero byla zabavena v noci ze čtvrtka na pátek u pobřeží Islandu poté, co se její posádka pokusila narušit činnost jedné z posledních islandských velrybářských lodí Hvalur 9.

"Všichni členové posádky lodi Bandero byli upozorněni na rozhodnutí o vyhoštění spolu se zákazem návratu," uvedl mluvčí policie Gunnar Runar Sveinbjörnsson. Zákaz návratu do ostrovní země platí dva roky.

Podle jednoho z pasažérů měla posádka Bandera původně v úmyslu do velrybářské lodi narazit. Jelikož však nedokázala dosáhnout potřebné rychlosti, spustila nafukovací člun s cílem rozvinout síť a poškodit lodní šrouby Hvaluru 9. Ani to se jí však nepodařilo.

Velrybáři přivolali pomoc s tím, že se cítí být v ohrožení. Pobřežní stráž a policie následně převzaly kontrolu nad Banderem, dopluly s ním do přístavu a aktivisty zatkly. Je mezi nimi pět Američanů, čtyři Brazilci, tři Francouzi, dva Španělé, jeden Australan, Belgičan, Kanaďan, Němec, Brit, Švýcar a jeden občan Trinidadu a Tobaga.

Policie aktivisty obvinila z porušování mezinárodního námořního práva a ohrožování bezpečné plavby. Watsonova nadace tvrdí, že k zadržení její lodi došlo v mezinárodních vodách poté, co Bandero několik týdnů "pozoroval a pronásledoval" Hvalur 9.

Island, Norsko a Japonsko jsou jediné země, které povolují komerční lov velryb. Islandská vláda letos na podzim plánuje předložit návrh zákona, který by tuto praktiku zakázal.

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