Velryba Timmy po vypuštění podle německých úřadů ještě asi pět dní žila
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Backhaus, v jehož spolkové zemi keporkak původně uvázl, uvedl, že velryba po vypuštění uplavala ještě asi 215 kilometrů. Konkrétní data o pohybu je nutné ještě vyhodnotit, podle ministra se ale zvíře ihned vydalo zpět do Baltu.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři, kde opakovaně uvázla. Úřady po několika pokusech její záchranu vzdaly a na radu odborníků ji chtěly nechat uhynout. Nakonec ale tolerovaly soukromou záchrannou akci financovanou dvěma německými milionáři. Tato záchrana ale vyvolala kontroverze a také kritiku odborníků.
"Kdo nic nedělá, nic nezkazí," řekl Backhaus, který situaci kolem velryby označil za mimořádnou, a to i z hlediska emocí. Poznamenal, že záchrana byla úspěšná, ale že zvíře nedokázalo šanci využít a že důvody musí vyhodnotit vědci.
Experti v Dánsku před týdnem provedli pitvu mršiny. Ta mimo jiné ukázala, že velryba, o které se původně předpokládalo, že je samec, byla samicí. Příčinu úhynu ale odborníci nezjistili.
Části velryby získalo muzeum, zbytek byl určen pro kafilerii, která mršiny zpracovává na krmiva, hnojiva a biopaliva.
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