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Velryba Timmy po vypuštění podle německých úřadů ještě asi pět dní žila

12.6.2026 19:24 | SCHWERIN (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Velryba známá jako Timmy, která opakovaně uvázla na baltském pobřeží Německa a kterou následně záchranáři vypustili do vod Severního moře, se po osvobození znovu vydala do Baltu. Dnes to na tiskové konferenci po vyhodnocení dat ze sledovacího zařízení oznámil ministr životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus. Zvíře podle něj ještě zhruba pět dní po vypuštění žilo.
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Záchranáři soukromé iniciativy koncem dubna velrybu vyprostili a 2. května ji vypustili do Severního moře v úžině Skagerrak. Podle sledovacích údajů zvíře žilo ještě 6. či 7. května, poté se vysílač odmlčel, což úřady zdůvodňují úhynem. Mršinu vyplavilo moře na pobřeží dánského ostrova Anholt, kde byla 14. května nalezena.

Backhaus, v jehož spolkové zemi keporkak původně uvázl, uvedl, že velryba po vypuštění uplavala ještě asi 215 kilometrů. Konkrétní data o pohybu je nutné ještě vyhodnotit, podle ministra se ale zvíře ihned vydalo zpět do Baltu.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři, kde opakovaně uvázla. Úřady po několika pokusech její záchranu vzdaly a na radu odborníků ji chtěly nechat uhynout. Nakonec ale tolerovaly soukromou záchrannou akci financovanou dvěma německými milionáři. Tato záchrana ale vyvolala kontroverze a také kritiku odborníků.

"Kdo nic nedělá, nic nezkazí," řekl Backhaus, který situaci kolem velryby označil za mimořádnou, a to i z hlediska emocí. Poznamenal, že záchrana byla úspěšná, ale že zvíře nedokázalo šanci využít a že důvody musí vyhodnotit vědci.

Experti v Dánsku před týdnem provedli pitvu mršiny. Ta mimo jiné ukázala, že velryba, o které se původně předpokládalo, že je samec, byla samicí. Příčinu úhynu ale odborníci nezjistili.

Části velryby získalo muzeum, zbytek byl určen pro kafilerii, která mršiny zpracovává na krmiva, hnojiva a biopaliva.

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Mořské dno Foto: Depositphotos Na dně Indického oceánu vědci objevili 1200 kilometrů dlouhé pohřebiště velryb Keporkak Foto: Mike Baird Flickr Mršina velryby Timmyho skončí v dánské továrně a jako exponát v muzeu Ocasní ploutev keporkaka Foto: Depositphotos Pitva velryby Timmy příčinu uhynutí neukázala, nyní se čeká na výsledky rozborů

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Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.6.2026 20:15
Takže se neutopila, jak někteří sýčkovali, a co mě překvapuje, že opět zamířila do Baltu. Zní to asi divně, ale vypadá to dobrovolný odchod (Dr. Kevorkian...). Ke konci už asi mlela z posledního a trpěla sepsí či nějakou vnitřní poruchou.
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