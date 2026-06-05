https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pitva-velryby-timmy-pricinu-uhynuti-neukazala-nyni-se-ceka-na-vysledky-rozboru
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Pitva velryby Timmy příčinu uhynutí neukázala, nyní se čeká na výsledky rozborů

5.6.2026 20:26 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Pitva velryby známé jako Timmy, která v Německu opakovaně uvízla na mělčině a nakonec po záchraně uhynula, na příčinu smrti neukázala. Tu by mohly objasnit rozbory odebraných tkání a vzorků, výsledky se ale očekávají až v příštích měsících, napsala dnes agentura DPA. Mršinu vyplavilo moře na pláž dánského ostrova Anholt, kde se několikahodinová pitva ve čtvrtek konala. Všechny části rozřezané velryby byly do dnešního rána z pláže uklizeny a nyní v přepravních kontejnerech čekají na odvoz do kafilerie. Podle DPA se tak stane v příštích dnech.
 
Pitva měla dva hlavní cíle. Vedle určení toho, proč zvíře uhynulo, chtěli odborníci zjistit pohlaví keporkaka. Velryba dostala původně mužskou přezdívku, neboť se předpokládalo, že to byl samec. Pitva ale zjistila, že to byla samice. Na to už na konci května poukazoval mořský biolog Fabian Ritter, který analyzoval fotografie mršiny.

To, že pitva příčinu smrti neukázala, není podle odborníků nic nezvyklého. Veterinář Tim Jensen z Univerzity v Kodani uvedl, že ohledání těl takovéhoto typu je velmi složité. Možná zranění nebyla patrná i kvůli pokročilému rozkladu. Experti v těle nalezli parazity, ti ale uhynutí zvířete nezpůsobili.

Tým veterinářů a mořských biologů odebral vzorky žaludku, ledvin či jater a podrobně nafotil vyjmuté orgány, které však už byly v pokročilém stupni rozkladu. Analýza tkání i snímků potrvá až několik měsíců, uvedla DPA. Zda bude možné příčinu uhynutí určit, je ale nejasné. Odborníci i tak pitvu považují za vědecky velmi cennou.

Ještě během noci tým podílející se na pitvě všechny části těla uložil do přepravních kontejnerů. Očekává se, že kontejnery budou z místa odvezeny počátkem příštího týdne. Dánská agentura pro ochranu přírody prodlevu vysvětlila tím, že nynější odvoz by byl kvůli víkendu nepraktický, neboť kafilerie má omezenou pracovní dobu.

DPA uvedla, že zbytky velrybích mršin zpracovávají recyklační společnosti, jako je například Daka Dänemark. Tato společnost uvedla, že příslušnou zakázku zatím neobdržela. Sdělila rovněž, že pozůstatky se rozdělují na části. Ne vše se likviduje, část kostí například získá Přírodovědné muzeum v Kodani.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a následně několikrát uvázla na severoněmeckém pobřeží. Úřady po několika pokusech její záchranu vzdaly a na radu odborníků ji chtěly nechat uhynout. Nakonec ale tolerovaly soukromou záchrannou akci financovanou dvěma německými milionáři.

Dobrovolníci keporkaka převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba nepřežije. Uhynulé zvíře moře nakonec skutečně v polovině května vyplavilo na dánském ostrově Anholt.

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