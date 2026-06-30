https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pro-zlepseni-klimatu-ve-meste-kladno-vyuziva-kombinaci-rady-opatreni?utm_medium=sekce-z-internetu&utm_source=www.seznam.cz
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pro zlepšení klimatu ve městě Kladno využívá kombinaci řady opatření

30.6.2026 08:12 | KLADNO (ČTK)
Letecký snímek Kladna
Letecký snímek Kladna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Kenyh Cevarom / Wikimedia Commons
Pro zlepšení klimatu ve městě Kladno využívá kombinaci řady opatření, což zvyšuje jejich účinnost. Jde třeba o výsadbu vhodných druhů stromů a odolnější zeleně, omezení intenzivního sečení tam, kde je to vhodné, a uplatňování prvků takzvané modrozelené infrastruktury třeba při rekonstrukcích veřejných prostranství, kde se město soustředí na zadržování dešťové vody a její odvádění do vegetace, odpověděla na dotaz ČTK Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu.
reklama
 
Cílem je, aby město lépe odolávalo letním vedrům, efektivně hospodařilo s dešťovou vodou a zároveň nabízelo kvalitnější veřejný prostor pro obyvatele, uvedla.

Aktuálním příkladem je právě dokončovaná obnova náměstí Svobody v centru města. "Kromě nově vysazených stromů, které jsou lépe přizpůsobené městskému prostředí (platany, duby, jasany), zde vzniknou také nové fontány a bude zde komplexně řešeno hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude v maximální možné míře zadržována a následně využívána jako zdroj vláhy pro vegetaci na náměstí," uvedla Přibylová.

Připomněla též novou výsadbu dřevin při nedávné rekonstrukce pěší zóny T. G. Masaryka a Poštovního náměstí a také v ulicích Tylova, Zádušní nebo Dánská. "Stromy jsou vysazovány do modulárních systémů, popřípadě strukturálních substrátů, které vytvářejí dostatečný prostor pro kořenový systém a zároveň jej chrání před zhutněním půdy. Výrazně se díky tomu prodlužuje životnost dřevin," vysvětlila Přibylová.

Dalším místem, kde dá město vysadit dřeviny a jiné vegetační prvky, bude autobusové nádraží, které projde obnovou letos v létě.

Podle místních podmínek také město postupně zavádí mozaikovou seč. "Četnost sečení je již několik let celkově snížena. V současné době (konec června) navíc ještě nebyla dokončena ani druhá seč travnatých ploch," doplnila Přibylová.

Náklady na opatření ke zlepšení klimatu jsou součástí jednotlivých investičních projektů a údržby městské zeleně a veřejných prostranství. Město je nemá evidované jako samostatné položky. Celková hodnota investic, jejíchž součástí opatření byla, dosáhla stovek milionů korun, v částce jsou ale kromě nákladů na zeleň a hospodaření s vodou i kompletní obnovy povrchů, osvětlení a mnoho dalších úprav.

reklama
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Teploměr Foto: Depositphotos Pavel: Popírači změn klimatu se pravděpodobně mýlí, lidé to cítí na vlastní kůži Odrostlejší rorýsí mláďata Foto: ZS Pasíčka Záchranné stanice přijaly o víkendu kvůli vedrům stovky zvířat v nouzi Potok na hranici sucha Foto: Povodí Moravy Počasí dělá starosti jihomoravským rybářům, řeky jsou na hranici sucha či pod ní

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist TOPlist