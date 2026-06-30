Pro zlepšení klimatu ve městě Kladno využívá kombinaci řady opatření
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Aktuálním příkladem je právě dokončovaná obnova náměstí Svobody v centru města. "Kromě nově vysazených stromů, které jsou lépe přizpůsobené městskému prostředí (platany, duby, jasany), zde vzniknou také nové fontány a bude zde komplexně řešeno hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude v maximální možné míře zadržována a následně využívána jako zdroj vláhy pro vegetaci na náměstí," uvedla Přibylová.
Připomněla též novou výsadbu dřevin při nedávné rekonstrukce pěší zóny T. G. Masaryka a Poštovního náměstí a také v ulicích Tylova, Zádušní nebo Dánská. "Stromy jsou vysazovány do modulárních systémů, popřípadě strukturálních substrátů, které vytvářejí dostatečný prostor pro kořenový systém a zároveň jej chrání před zhutněním půdy. Výrazně se díky tomu prodlužuje životnost dřevin," vysvětlila Přibylová.
Dalším místem, kde dá město vysadit dřeviny a jiné vegetační prvky, bude autobusové nádraží, které projde obnovou letos v létě.
Podle místních podmínek také město postupně zavádí mozaikovou seč. "Četnost sečení je již několik let celkově snížena. V současné době (konec června) navíc ještě nebyla dokončena ani druhá seč travnatých ploch," doplnila Přibylová.
Náklady na opatření ke zlepšení klimatu jsou součástí jednotlivých investičních projektů a údržby městské zeleně a veřejných prostranství. Město je nemá evidované jako samostatné položky. Celková hodnota investic, jejíchž součástí opatření byla, dosáhla stovek milionů korun, v částce jsou ale kromě nákladů na zeleň a hospodaření s vodou i kompletní obnovy povrchů, osvětlení a mnoho dalších úprav.
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