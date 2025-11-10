https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/program-nova-zelena-usporam-uzavira-docasne-prijem-zadosti-o-dotace
Program Nová zelená úsporám uzavírá dočasně příjem žádostí o dotace

10.11.2025 14:30 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | DyziO / Shutterstock
Program Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, dočasně uzavírá příjem žádostí o dotace. Důvodem je velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro tento rok. Již podané žádosti pokračují bez omezení. Letos se příjem žádostí spustil 20. února a měl původně trvat přesně rok.
 
Tradiční program měl letos dvě hlavní změny, a to, že peníze jsou všem žadatelům poskytnuty předem a zároveň na všechny projekty se zateplením je možné získat výhodný úvěr. Podle resortu zájem lidí o podporu energeticky úsporných opatření předčil očekávání.

"Stále častěji se setkáváme s tím, že se lidé nepouštějí jen do dílčích úprav, ale volí komplexní renovace. To je cesta, kterou bychom měli jít i nadále. Projektů v posledních týdnech přišlo výrazně více, a ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

U rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem prostředků o čtvrtinu na 17,4 miliard korun. U bytových domů, kde běží podpora bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliard.

"Celkem tak bylo v současných výzvách investováno do energetických úspor v rezidenčním sektoru přes 32 miliard korun," řekl Hladík. Dodal, že na příští rok jsou finance zajištěny.

Program Nová zelená úsporám čerpá peníze zejména z prostředků Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu, pro příští rok se počítá se zapojením výnosů z emisních povolenek. Podle resortu bylo od roku 2021 do energetických úspor domácností investováno téměř 55 miliard korun.

"I přes uzavření příjmu nových žádostí pokračuje administrace již podaných žádostí bez omezení. Všechny podané žádosti budou nadále standardně vyhodnocovány, schvalovány a vypláceny. Žadatelé, jejichž žádost bude schválena, tedy žádosti s vydaným kladným Rozhodnutím ministra, obdrží zálohu nejpozději na začátku příštího roku," uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad program administruje.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování bylo podpořeno na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
