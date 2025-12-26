https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/promena-udoli-tyneckeho-potoka-v-kladne-ma-zacit-pristi-rok
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Proměna údolí Týneckého potoka v Kladně má začít příští rok

26.12.2025 17:01 | KLADNO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Příprava proměny údolí Týneckého potoka v kladenské lokalitě Hnidousy je téměř hotová, začít má příští rok na jaře. Vzniknout má rozmanité přírodní prostředí, ale zároveň úpravy zlepší podmínky pro rekreační i sportovní využití ploch v údolí, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
 
V údolí má vzniknout park, hřiště a cyklostezka. Park bude mít v první části poblíž Havlíčkova náměstí přírodnější charakter a jeho středem povede cyklostezka. Kromě travnatých ploch přibude mlatový chodníček s lavičkami. Bývalé hokejbalového hřiště nahradí multifunkční sportoviště pro mládež a aktivní sportovce.

Upravovaná lokalita vede od Havlíčkova náměstí podél areálu fotbalového hřiště a tenisových kurtů až k bývalému hokejbalovému hřišti u křížení ulic Františka Oplta a Stanislava Oplta. Celkové náklady na úpravy budou jasné až po dokončení projektu, dosáhnou řádově milionů korun.

Týnecký potok v minulosti tekl po povrchu, ale v 60. letech 20. století byl sveden do potrubí. Při návrhu úprav město zvažovalo návrat potoka na povrch, ale kvůli řadě důvodů včetně nesouhlasu místních obyvatel i kvůli pochybnostem o kvalitě vody od toho upustilo. Potok tedy v potrubí zůstane, ale nový umělý vodní prvek na něj bude odkazovat.

Pražská EVVOluce

