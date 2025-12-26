Proměna údolí Týneckého potoka v Kladně má začít příští rok
26.12.2025 17:01 | KLADNO (ČTK)
Upravovaná lokalita vede od Havlíčkova náměstí podél areálu fotbalového hřiště a tenisových kurtů až k bývalému hokejbalovému hřišti u křížení ulic Františka Oplta a Stanislava Oplta. Celkové náklady na úpravy budou jasné až po dokončení projektu, dosáhnou řádově milionů korun.
Týnecký potok v minulosti tekl po povrchu, ale v 60. letech 20. století byl sveden do potrubí. Při návrhu úprav město zvažovalo návrat potoka na povrch, ale kvůli řadě důvodů včetně nesouhlasu místních obyvatel i kvůli pochybnostem o kvalitě vody od toho upustilo. Potok tedy v potrubí zůstane, ale nový umělý vodní prvek na něj bude odkazovat.
