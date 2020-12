Proti doporučení Uhelné komise v Praze demonstrovaly desítky lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Fridays for Future / Fridays for Future / Facebook.com Podle Doubravského i dalších řečníků však rozhodnutí není konec boje proti uhlí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zhruba 50 lidí v pátek odpoledne demonstrovalo na pražském Malostranském náměstí proti doporučení Uhelné komise ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Požadovali konec uhlí do deseti let. Protestující bubnovali, někteří měli papírové masky s obličejem jednoho z předsedů komise, ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO). Akci svolaly organizace Fridays for Future, Limity jsme my, Univerzity za klima a Extinction Rebellion.

Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Její rozhodnutí Havlíček označil za kompromis. Konečné slovo bude mít vláda. S usnesením nesouhlasili oba zástupci ekologických organizací v komisi - Jan Rovenský z Greenpeace a Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Rovenský na demonstraci oznámil, že s Koželouhem z komise odcházejí.

Účastníci protestu měli transparenty s nápisy "Ministerstvo životního selhání Richarda Brabce?", "Konec keců, konec uhlí teď" nebo "2038 je pozdě". Skandovali také například "Klimatickou spravedlnost, sociální spravedlnost". Petr Doubravský z hnutí Fridays for Future v proslovu na demonstraci označil rozhodnutí za nelegitimní, komise podle něj prodala budoucnost uhlobaronům. Podle Doubravského i dalších řečníků však rozhodnutí není konec boje proti uhlí. Radek Kubala z organizace Limity jsme my zdůraznil, že je třeba hledat nové spojence, kteří s aktivisty sympatizují, ale dosud se k nim nepřidali.

Podle Rovenského byl výsledek horší, než očekával, ale nejde o prohranou válku, jen bitvu. Ekolog zdůraznil, že kampaň proti uhlí nekončí a uhelný průmysl zřejmě "srazí na kolena" ceny emisních povolenek "úplně nejrychleji" bez ohledu na rozhodnutí komise. V závěru projevu ekolog vzbudil velkou pozornost oznámením, že on a Koželouh komisi opouští.

Rovenský řekl, že si ministr Havlíček "na sílu" prosadil, co chtěl, podle něj také nepřipustil potřebnou diskusi. "Tak jsme usoudili, že toto už fakt není to, co sliboval před rokem ministr Brabec. Že je to Potěmkinova vesnice a že na jejím stavění se dál podílet nechceme," zdůraznil ekolog. Poté však ocenil ministra životního prostředí a druhého předsedu komise Richarda Brabce (ANO), který během dnešního jednání podpořil nejrychlejší projednávaný scénář konce uhlí.

Pro rychlý konec uhlí se v minulých týdnech vyjádřila také takzvaná stínová uhelná komise. Neformální skupina vědců, odborníků a občanů z dotčených regionů v listopadu uvedla, že pro dodržení Pařížské dohody je nutné ukončit výrobu elektřiny z uhlí nejpozději v roce 2031.

Svaz průmyslu a dopravy už dříve uvedl, že doporučení komise pro vládu musí být postaveno na kvalitním analytickém materiálu, který bude projednán a schválen v jejích pracovních skupinách. Rozhodnutí o bezuhelném roku není podle svahu úkolem komise, ale politickým rozhodnutím.

Uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Má 19 členů, mezi kterými jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Členem komise je mimo jiné také generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš nebo předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička.

reklama