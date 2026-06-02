Proti spalovně odpadu u Temelína je 17 obcí, na podzim chtějí referendum
Starostové se na valné hromadě Sdružení měst a obcí Vltava shodli na společném odborném a právním postupu v další fázi procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), uvedl Píha.
"Tento krok znamená další významný posun v celé kauze. Odpor proti spalovně se postupně mění z občanského a politického nesouhlasu v koordinovaný postup samospráv, které chtějí být na další fázi procesu EIA odborně a právně připraveny," napsal.
Společný postup proti stavbě spalovny v Hůrce nyní podporují starostové 17 měst a obcí - Temelín, Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Všemyslice, Dříteň, Horní Kněžeklady, Hartmanice, Chrášťany, Dražíč, Žimutice, Dobšice, Modrá Hůrka, Čenkov u Bechyně, Dolní Bukovsko, Dívčice, Olešník a Číčenice.
Projekt byl při schvalování vlivů na životní prostředí zařazen do takzvané kategorie I, podléhá tedy nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tedy bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost.
Podle krajského úřadu je nutné dokumentaci rozvést a dopracovat. Firma má například uvést přesné složení spalovaných látek, konkretizovat, jak bude nakládáno s odpady spalovanými při vyšší teplotě a popsat nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími při provozu spalovny. Krajská hygienická stanice zase požaduje doplnit do dokumentace EIA vyhodnocení hluku, které jednoznačně prokáže, že nebudou překročeny hlukové limity.
Firma Quail spadá pod španělskou společnost FCC. Ve spalovně by se měly zpracovávat především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu, ale také odpady ze zdravotnictví. Podle FCC stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a spalovna může být i přínosná. Její vybudování by si vyžádalo investici jedné až dvou miliard korun, ročně by zpracovala 20 000 tun odpadu. Pokud záměr úspěšně absolvuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, chce Quail zahájit stavbu zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu v roce 2030.
