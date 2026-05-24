V Pardubickém kraji loni nejlépe třídili odpad lidé v Pusté Rybné na Svitavsku

24.5.2026 12:37 | PARDUBICE (ČTK)
Nejvíce separovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele vloni v Pardubickém kraji vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Vesnice se 160 obyvateli se stala absolutním vítězem krajské soutěže v třídění odpadu O perníkovou popelnici za rok 2025 a vyhrála i ve své kategorii nejmenších obcí. Loňskou novinkou, která měla vliv na umístění, bylo zavedení separovaného sběru dřevěného odpadu, řekla ČTK starosta Eva Pazderková.
 
"Jde hlavně o nábytek, třeba velké gauče, z nichž se odstraní matrace a polstrování, a dřevní hmota se vytřídí zvlášť. Má velkou hmotnost, což se promítá do výsledků třídění, a zároveň se sníží množství směsného odpadu," uvedla Pazderková.

Obci se také daří dodržovat limity pro levnější skládkování, vloni činil 160 kilogramů směsného odpadu na člověka. Limit se každoročně snižuje. V doporučeném pásmu je i v procentu třídění, které vloni dosáhlo 62 procent z celkového komunálního odpadu. Dobré výsledky v třídění Pusté Rybné nenarušil ani vysoký počet chalupářů a chatařů v obci. "Máme 220 objektů, ale pouze 60 jich je trvale obydlených. Zbylých 160 jsou rekreační objekty, které také produkují odpad, ale už se nám nezapočítávají do procenta vytříděnosti," uvedla Pazderková. Chataři a chalupáři platí ročně za likvidaci odpadu 450 korun na nemovitost, což je u trvale žijících částka za osobu.

V kategorii obcí do 2000 obyvatel získal nejvyšší ocenění městys České Heřmanice na Orlickoústecku. Zavedl spravedlivější systém plateb za odpad podle velikosti popelnic a četnosti svozu, které si lidé mohou sami zvolit. "Nepotvrdily se obavy, že lidé si budou brát malé popelnice a budou házet odpadky do příkopů nebo k sousedům. Setkali jsme se jen s ojedinělými případy takového jednání. Dokladem úspěchu je koneckonců i umístění v soutěži," řekl ČTK starosta Miloš Sobel. Vytříděný papír a plast také v Českých Heřmanicích svážejí od každého domu.

Mezi většími městy byl nejúspěšnější Lanškroun na Orlickoústecku. Radnice se separaci odpadů věnuje dlouhodobě, minulý rok zavedla například třídění rostlinných zbytků z kuchyně. Na bioodpad mají lidé doma od města nádoby, jejich obsah pak vynášejí do hnědých popelnic. Lanškroun rovněž získal ocenění za sběr elektroodpadu od společnosti Asekol, další cenu od obdobného kolektivního systému Elektrowin dostala mezi většími městy Česká Třebová.

