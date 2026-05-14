Češi loni vytřídili přes 90 kg obalů na osobu, o dva kg více než předloni
V roce 2025 vytřídil každý obyvatel v průměru 32 kilogramu kovů, 24 kilogramu papíru, 18 kilogramu plastů, 14 kilogramu skla a necelé půlkilo nápojových kartonů. To je celkově o 2,3 kilogramu obalů na osobu více než v roce 2024.
V ČR bylo loni rozmístěno přes 1,2 milionu barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Průměrná docházková vzdálenost k nim byla loni 92 metrů, předloni o metr méně. Podstatným zjednodušením třídění je také metoda multikomoditních sběrů, umožňující třídit více materiálů do jednoho kontejneru. Kromě známých barevných kontejnerů na ulicích navíc fungují v některých obcích pytlové sběry. Trendem posledních let je třídění odpadů do menších nádob přímo u svých domů. Objemnější odpady či méně běžné druhy materiálů lze pak v Česku třídit prostřednictvím sběrných dvorů, případně výkupen surovin.
V systému EKO-KOM je zapojeno 99 procent populace, tedy celkem 6202 obcí a měst. Systém třídění a recyklace obalů je financován z poplatků firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží.
