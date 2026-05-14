Češi loni vytřídili přes 90 kg obalů na osobu, o dva kg více než předloni

14.5.2026 08:56 (ČTK)
Každý obyvatel Česka loni vytřídil v průměru 90,5 kilogramu odpadů, což je o dva kilogramy více než v roce 2024. Pravidelně i loni třídilo svůj odpad 75 procent obyvatel. V tiskové zprávě to uvedla obalová společnost EKO-KOM. Z celkového množství 1,3 milionu tun použitých obalů bylo 89 procent buď recyklováno, nebo se spálilo za účelem získání energie.
 
Přes milion tun obalových odpadů, tedy 78 procent odevzdali lidé k recyklaci. Dalších 143 000 tun se využilo energeticky. Nejvyšší míru recyklace měly stejně jako v předchozích letech papírové obaly. Ty jsou i přes drobné překážky v podobě barviv nebo ochranných nátěrů recyklovatelné bez větších problémů. U skla dosáhla míra recyklace 87 procent, u železných obalů to bylo 82 procent a u plastových obalů lidé odevzdali k recyklaci 55 procent.

V roce 2025 vytřídil každý obyvatel v průměru 32 kilogramu kovů, 24 kilogramu papíru, 18 kilogramu plastů, 14 kilogramu skla a necelé půlkilo nápojových kartonů. To je celkově o 2,3 kilogramu obalů na osobu více než v roce 2024.

V ČR bylo loni rozmístěno přes 1,2 milionu barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Průměrná docházková vzdálenost k nim byla loni 92 metrů, předloni o metr méně. Podstatným zjednodušením třídění je také metoda multikomoditních sběrů, umožňující třídit více materiálů do jednoho kontejneru. Kromě známých barevných kontejnerů na ulicích navíc fungují v některých obcích pytlové sběry. Trendem posledních let je třídění odpadů do menších nádob přímo u svých domů. Objemnější odpady či méně běžné druhy materiálů lze pak v Česku třídit prostřednictvím sběrných dvorů, případně výkupen surovin.

V systému EKO-KOM je zapojeno 99 procent populace, tedy celkem 6202 obcí a měst. Systém třídění a recyklace obalů je financován z poplatků firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží.

