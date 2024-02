Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů podporují zálohování PET lahví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Tři čtvrtiny Čechů podporují systém zálohování PET lahví a plechovek, který navrhuje novela obalového zákona. Proti je 14 procent lidí, a pokud by se ze zálohovaných lahví vyráběly nové, klesl by počet odpůrců o tři procentní body. Vyplývá to z lednového průzkumu společnosti Ipsos, jehož výsledky představila Iniciativa pro zálohování.

O zálohování nápojových obalů se více zajímají ženy a mladší lidé. "Klíčovou roli v podpoře hraje zájem Čechů o opakovanou recyklaci, ta je důležitá pro devět z deseti dotázaných. V generačním pohledu jsou jen malé rozdíly a postoj není zásadně závislý na demografických ukazatelích," uvedl analytik společnosti Ipsos Michal Straka.

Argumenty Čechů pro podporu zálohování jsou ochrana životního prostředí, snížení množství odpadu, finanční motivace k ekologičtějšímu chování a opakované využívání suroviny. Naopak odpůrci zálohování svůj postoj odůvodňují mimo jiné nutností dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů. Mají i nedůvěru ve skutečné úmysly se zálohováním, uvedla manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování Kristýna Havligerová. Průzkumu se zúčastnilo 1016 respondentů.

Novela obalového zákona, která by podle ministerstva životního prostředí (MŽP) mohla platit od poloviny roku 2025, má zavést čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a plechovky a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr. Podle MŽP by zálohování přeneslo větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnilo třídění. Z nevybraných záloh za obaly v třídících popelnicích by obce získaly na provozování systému 15 procent. To by činilo asi 39 korun za člověka. V současné době je novela v připomínkovém řízení. Asociace krajů, Hospodářská komora, Unie zaměstnavatelských svazů a další organizace k ní podaly desítky připomínek.

Iniciativa pro zálohování soudí, že zásadním argumentem proti odpůrcům systémů záloh je vysoká podpora u lidí. Nepravdivé informace o ní se podle iniciativy promítají i do připomínek k návrhu zákona, přitom systém záloh na PET lahve a plechovky navržený v novele vychází ze zkušeností jiných evropských zemí, kde jsou nápojové obaly zálohovány. "Od 1. února bude v Evropě celkem 16 států, kde existuje systém zálohování nápojových obalů," uvedla za platformu Reloop Anna Larsson.

"Recyklace z lahve do lahve a z plechovky do plechovky přináší snížení environmentálních dopadů i uhlíkové stopy balení nápojů. Zálohový systém umí zajistit snížení dopadu těchto obalů na životní prostředí až o 28 procent," řekl vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Vladimír Kočí.

Podle analýzy Centra ekonomických a tržních analýz pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR by spuštění systému na zálohování PET lahví a plechovek v Česku stálo zhruba 5,2 miliardy korun a provoz systému další 1,3 miliardy ročně. Vybudování i provoz systému budou financovat výrobci nápojů a nebude klást nároky na státní rozpočet. Obchodníkům bude přímé dodatečné náklady kompenzovat správce prostřednictvím manipulačního poplatku.

