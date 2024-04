Více než polovina lidí by rekonstrukci domu financovala z úspor, ukázal průzkum

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | DyziO / Shutterstock Rekonstrukce domu

Více než polovina lidí by pro rekonstrukci a zajištění větší energetické úspornosti svého domu využila vlastní úspory, o dotaci by žádala čtvrtina. Třetina lidí by zvolila financování formou úvěru, buď hypotečního, nebo od stavební spořitelny. Vyplývá to z průzkumu, který zpracovala agentura Ipsos pro Stavební spořitelnu České spořitelny (SSČS). Od letošního roku mohou stavební spořitelny poskytovat poradenství a spolupráci při zajišťování dotací na zlepšení energetické účinnosti bydlení.

Ve srovnání s koncem roku 2022 se podíl lidí, kteří by k financování rekonstrukce domu využili vlastní úspory, snížil ze 77 na 54 procent. "Považuji za dobré znamení, že toto číslo klesá. Češi si zřejmě uvědomují, že vydat se ze všech peněz a úspor není správné," uvedl Milan Pospíšil ze SSČS.

Podle průzkumu, který se uskutečnil v lednu a zapojilo se do něj 1500 majitelů rodinných domů, by si hypotéku kvůli rekonstrukci bralo 17 procent majitelů domů. Úvěr ze stavebního spoření, u kterého není nutné zastavit nemovitost, 15 procent lidí. Státní dotaci by chtělo použít 24 procent lidí, což je podle Pospíšila způsobeno menším povědomím o možnostech dotací, složitostí dotačního řízení nebo obavou z neúspěchu žádosti.

Podle programu Státního fondu životního prostředí Oprav dům po babičce může dotace pokrýt až polovinu nákladů na rekonstrukce s cílem snížit energetickou náročnost bydlení. Na druhou polovinu lze využít zvýhodněné úvěry, které na základě dohody s ministerstvy životního prostředí a financí poskytují od letošního roku stavební spořitelny.

"Díky unikátní spolupráci bankovního sektoru a státu mohou zrekonstruovat dům i domácnosti, které je nemohou pokrýt z vlastních finančních zdrojů. Věříme, že mimořádný finanční nástroj částečně financovaný z modernizačního fondu pomůže ještě více navýšit počet domácností, které si svůj dům důkladně zrenovují a tím výrazně sníží spotřebu energií a výdaje na bydlení," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Dotace lze podle něj čerpat na zateplení domu, fotovoltaiku, výměnu zdroje tepla, systémy na hospodaření s vodou či na dobíjecí stanice pro elektromobily.

