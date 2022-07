Ptačí park na Hodonínsku by se v budoucnu mohl rozrůst o další desítky hektarů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jaroslav Zaňát / ČSO O lokalitu se ornitologové starají. Kosením, vyřezáváním dřevin i pastvou ovcí vytváří podmínky pro druhovou bohatost v území. Od letošního jara jim pomáhá i čtveřice krav uherského stepního skotu.

Ptačí park Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku, který vytváří ornitologové, by se v budoucnu mohl rozrůst o další desítky hektarů. V současné době má přes 20 hektarů, kdy část má Česká společnost ornitologická (ČSO) zakoupenou či má k pozemkům zajištěn smluvní vztah. ČTK to řekl jednatel Jihomoravské pobočky ČSO Gašpar Čamlík.

Ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky od roku 2020, kdy ornitologové v lokalitě zakoupili první pozemky. "Vybrali jsme si takovou oblast, kde se dlouhodobě nehospodaří. Je to sice v zarostlém stavu, kdy zde rostou především invazní druhy rostlin, na druhou stranu má ale tato lokalita obrovský potenciál. Jsou zde biotopy, které jsou vlhké nebo úplně mokré, a naopak úplně suchá místa. Nachází se tu také ostrůvky se zbytky původní velmi bohaté a pestré vegetace. Součástí je i rozsáhlý rozliv, který nazýváme Ptačí pole. To je už nyní velmi atraktivní mokřad, kde je možné pozorovat značné množství vzácných druhů ptactva," uvedl Čamlík. Cílem je místo postupně přetvořit do takového stavu, aby vytvořilo druhovou bohatost a vhodné podmínky jak pro mokřadní, tak vodní i luční ptáky.

V současné době nejde o souvislou plochu, ale o pozemky, které na sebe buď navazují, nebo jsou od sebe vzdáleny. V tomto případě je podle Čamlíka cílem plochu parku sjednotit, aby byl kompaktní. Vše nyní záleží na tom, jak se budou dařit výkupy pozemků. Ornitologická společnost má podle Čamlíka rozjednaný výkup řady pozemků, na některé z nich už jsou smlouvy. Letos by podle něj mohlo k parku přibýt dalších několik hektarů.

"Je to běh na dlouhou trať. Někteří majitelé nechtějí pozemek prodat, ale vyměnit. Tak sháníme jiné pozemky mimo lokalitu, které bychom směnili," popsal Čamlík. Na výkup pozemků přispívají dárci, přispět lze přes web ornitologů.

O lokalitu se ornitologové starají. Kosením, vyřezáváním dřevin i pastvou ovcí vytváří podmínky pro druhovou bohatost v území. Od letošního jara jim pomáhá i čtveřice krav uherského stepního skotu. Přežvýkavci podle ornitologů spásáním a rozdupáváním luk přispívají k tomu, aby se v lokalitě lépe dařilo jak ptákům, tak i dalším živočichům a vzácným rostlinám.

Ptačí park leží v nivě říčky Kyjovky v blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Ornitologové v něm zatím napočítali přes 186 druhů ptáků. Při letošní akci pro veřejnost Vítání ptačího zpěvu pozorovali například i vzácného břehouše černoocasého, který se stal nově pozorovaným druhem v parku. Rádi by ale přilákali i další druhy. Z těch vzácných a ohrožených například lžičáka pestrého, čírku obecnou a modrou, bekasinu otavní a také třeba dudka chocholatého.

