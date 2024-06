Rakouští lidovci napadnou rakouský "zelený" hlas pro normu EU o přírodě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Včerejší hlasování zemí EU o dlouho projednávané unijní normě o obnově přírody způsobilo závažnou roztržku uvnitř rakouské vládní koalice lidovců (ÖVP) kancléře Karla Nehammera a Zelených. Norma byla v Lucemburku schválena i díky hlasu rakouské ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerové (Zelení), a to navzdory nesouhlasu ÖVP. Ta chce nyní u Soudního dvora EU rakouský hlas napadnout a Gewesslerovou zažalovat kvůli podezření ze zneužití úřadu, informovala agentura APA. Rakouská vláda kvůli sporu ale nepadne, prohlásil Nehammer."Emoce (pro pád vlády) by tu byly," řekl novinářům Nehammer. Zároveň však poznamenal, že má jako kancléř zodpovědnost za to spořádaně dovést Rakousko k parlamentním volbám. Ty se uskuteční koncem září.

Nehammer už v neděli večer informoval belgické předsednictví o tom, že případná podpora ministryně Gewesslerové by byla protiprávní. Rakouský kancléř poukázal na to, že pro zdržení se hlasování o normě se vyslovily rakouské spolkové země, což je pro spolkovou vládu závazné stanovisko, a že nedošlo ani ke shodě mezi příslušnými ministry. Gewesslerová tak údajně není zplnomocněná normu podpořit.

Generální tajemník ÖVP Christian Stocker oznámil, že strana Gewesslerovou zažaluje také kvůli možnému zneužití úřadu, protože údajně vědomě porušila ústavu. Některá rakouská média hovoří o koaliční či vládní krizi, a to jen několik měsíců před parlamentními volbami, které se uskuteční 29. září. Favoritem je v nich přitom pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která v Rakousku zvítězila už tento měsíc ve volbách do Evropského parlamentu.

Rakouský hlas, který byl do poslední chvíle nejistý, byl přitom pro přijetí normy na radě unijních ministrů životního prostředí v Lucemburku zásadní. Pro sice hlasovala jasná většina členských států, ale zároveň bylo nutné, aby tyto země reprezentovaly alespoň 65 procent obyvatel EU, a to zajistil rakouský souhlas.

Geewesslerová na síti X označila rozhodnutí ministerské rady za "Vítězství pro přírodu". "Svědomí mi říká jednoznačně: Jestliže stojí v sázce zdravý a šťastný život budoucích generací, potřebujeme odvážná rozhodnutí. Proto jsem dnes hlasovala pro tento zákon o ochraně přírody," napsala ministryně.

Některými státy kritizovaná norma o obnově přírody je považována za nejdůležitější unijní pravidla pro ochranu přírodních druhů. Nařízení má zajistit, aby členské země do roku 2030 zavedly opatření k obnově přírody na pětině stanovených území dotčených lidskou činností. Do znění předpisu se ale zejména po tlaku zemědělců dostala řada výjimek.

Opatření prošlo jen těsně, proti byly podle diplomatických zdrojů ČTK Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Finsko a Švédsko. Česko, které na jednání v Lucemburku zastupuje ministr životního prostředí Petr Hladík, návrh podpořilo.

