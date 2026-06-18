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Ředitelem Správy KRNAP ministr jmenoval Petra Moravce z České lesnické akademie

18.6.2026 10:36 | VRCHLABÍ (ČTK)
Zdroj | MŽP
Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes ministr životního prostředí (MŽP) Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce, zjistila ČTK. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu.
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Moravec měl dosud ve správě parku úvazek v rozsahu 0,1. Trojici finalistů výběrového řízení doplňovali pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.

Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Po odvolání ředitele správu parku dočasně vedl vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.

Moravec byl podle některých médií favoritem výběrového řízení. V dopise zaslaném v květnu ministrovi životního prostředí ho kritizovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše. Podle nich jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založen v roce 1963 a rozkládá se na 55.000 hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

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