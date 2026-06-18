Ředitelem Správy KRNAP ministr jmenoval Petra Moravce z České lesnické akademie
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Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Po odvolání ředitele správu parku dočasně vedl vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.
Moravec byl podle některých médií favoritem výběrového řízení. V dopise zaslaném v květnu ministrovi životního prostředí ho kritizovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše. Podle nich jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založen v roce 1963 a rozkládá se na 55.000 hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
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