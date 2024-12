Rekreační les u vrchu Chlum v Plzni doplní turistická chata a pohádková stezka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Příměstský rekreační les u vrchu Chlum, který revitalizuje město Plzeň s obvodem Doubravka, doplní turistická chata u památkově chráněné rozhledny, pohádková stezka a cyklistické traily. Plzeň tam letos koupila lesní pozemky od církve. Studie, která určí, jak nejlépe celý prostor využít, bude na jaře, řekla ČTK mluvčí obvodu Věra Zilvarová."Jde o to, aby jej mohli využívat jak pěší turisté, tak například cyklisté, a přitom se obě skupiny cítily komfortně. V další části má vzniknout prostor pro odpočinek a naučná pohádková stezka s přírodními prvky," uvedla. Pokračují úpravy lesa, hlavně odstraňování suchých a odumírajících stromů, a v první polovině roku 2025 se začne s cestami. Kolem vrchu vznikne nová cesta i pěšiny v lese.

Kvůli bezpečnosti se cesty pro pěší a cyklistické nebudou křížit. "Rádi bychom vytvořili prozatím dva zlegalizované traily, jednali jsme s bikery," řekl starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO). Petr Maloun, který se na přípravě těchto tras podílí, uvedl, že navrhují obnovení jednoho z trailů, který vybudovali bikeři, ale byl by bezpečnější. Druhý by byl nový a měl by odbočku pro zdatné jezdce.

Podle místostarosty obvodu Jana Kakeše (ANO) je pro rozvoj rekreační lokality nutná infrastruktura. "Už teď víme, kde by bylo možné pod Chlumem zaparkovat a jak tam přivedeme vodu a kanalizaci pro zázemí u rozhledny," uvedl.

Soukup by chtěl, aby se obvodu podařilo co nejdříve dotáhnout moderní turistickou chatu do stavebního povolení. "Rád bych také, aby se městu podařilo získat rozhlednu do vlastnictví. A aby se nám podařilo vybudovat bezpečné a oblíbené traily," dodal.

Milan Sekáč, který má městské lesy na starosti, uvedl, že plzeňští lesníci ještě nikdy neřešili tak velkou plochu zanedbaného lesa pro rekreační účely. "Přestože Chlum tvoří jen necelou setinu plochy městských lesů, je pro rekreaci důležitý. Mladé stromky, které zde vyrostly a jsou tam doma, tam ponecháme," uvedl. Lesy vytvořené ze semenáčků jsou podle něj odolnější než ze sazeniček.

Návštěvnost lesa kolem Chlumu se od května ještě zvýšila poté, co byla otevřena komfortní široká cyklostezka po zrušené trati do Chrástu. Využívají ji také in-line bruslaři, skateboardisté i matky s kočárky. Na jejím začátku vznikne příští rok zázemí a občerstvení.

Pětadvacetimetrová rozhledna na 420 metrů vysokém kopci Chlum je z roku 1926. Patří soukromníkům, město s nimi jedná o koupi.

